इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? ईद पर तारिक रहमान ने बुनना शुरू किया मधुर संबंधों का 'जाल'

India Bangladesh Relations: पिछले कई महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है लेकिन अब बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. ईद के मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा और उम्मीद जताई की यह मुबारक मौका दोनों देशों के बीच दोस्ती और लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करेगा. यह कम्युनिटीज को जश्न, शेयरिंग और दरियादिली की भावना से जोड़ता है. इससे पहले पीएम मोदी ने तारिक रहमान और बांग्लादेश को ईद की मुबारकबाद भी दी थी.

दोनों देशों में है काफी समानताएं

रहमान ने पहले मोदी को लेटर लिखकर भारत-बांग्लादेश रिश्तों के लिए अपना विजन बताया था और इशारा किया था कि ढाका अतीत से बिना रुके आगे बढ़ने के लिए तैयार है. लेटर में उन्होंने कई जरूरी बातें कही है. पहली बात में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, ये साझा इतिहास, संस्कृति और भूगोल से बने हैं. रहमान के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के लोगों में काफी समानताएं हैं और उनके बीच गहरे रिश्ते हैं.

मुद्दों को सुलझाने की है जरूरत

दूसरी बात में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मुद्दों को ऐसे तरीकों से सुलझाने की जरूरत है जिससे आम लोगों को फायदा हो. उन्होंने लेटर में कहा कि ऐसा करके दोनों देश अपने साझा हितों के मामले में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. ढाका सम्मान, बराबरी, आपसी भरोसे और सम्मान, और बेनिफिट-शेयरिंग के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है.

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विकसित भारत 2047 के विजन की भी बात की

अपनी तीसरी बात में उन्होंने PM मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की बात की. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सभी लोगों के लिए शांति, तालमेल, स्थिरता और खुशहाली पक्की करने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों को फिर से मजबूत करना चाहिए, ऐसा करने की जरूरत भी है. विकसित भारत का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय सरकार उस विजन को भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के हिसाब से, दोस्त देशों के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप को मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई कोशिशों के साथ एक मुख्य फॉरेन पॉलिसी थीम में बदल रही है.