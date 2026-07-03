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BAT-BMS के अलावा किन 2 चीनी ऐप्स पर गिरी सरकार की गाज? क्या था वो कारण जिसके कारण लेना पड़ा सख्त एक्शन

BAT-BMS App Banned in India: देशभर में ई-रिक्शा को रिमोटली बंद कर यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालने के मामले पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, सरकार BAT-BMS समेत 2 ऐप्स को प्लेट स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:28 PM IST
BAT-BMS के अलावा किन 2 चीनी ऐप्स पर गिरी सरकार की गाज? क्या था वो कारण जिसके कारण लेना पड़ा सख्त एक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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