/BAT-BMS के अलावा किन 2 चीनी ऐप्स पर गिरी सरकार की गाज? क्या था वो कारण जिसके कारण लेना पड़ा सख्त एक्शन

E-Rickshaw Chinese Apps Ban:भारत के शहरों में सार्वजनिक परिवहन का मुख्य हिस्सा बन चुके ई-रिक्शा की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सूत्रों के अनुसार, ई-रिक्शा को चीनी ऐप से बंद करने की खबरें और वीडियो सामने आई, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है. ई-रिक्शा को कुछ शरारती रिमोट से बार-बार बंद कर देने की बात सामने आई, जिसके बाद सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से BAT-BMS, और 2 चीनी ऐप्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है.
सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि BAT-BMS से ई-रिक्शा के बैटरी संचालन को प्रभावित करने का मामला सामने आया, लेकिन 2 और कौन से ऐप्स हैं, जिनको भी सरकार ने प्लेट स्टोर और ऐपप्ल स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है. आइए जानते हैं.
ई-रिक्शा के बार-बार शरारती तत्वों द्वारा बंद किए जाने के मामले को देखते हुए सरकार ने तीन चीनी मोबाइल ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है. इन ऐप्स के नाम BAT-BMS, Lossigy, और Epoch-i-ion हैं. आरोप है कि इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल करके देश में चल रहे ई-रिक्शा को दूर से ही रिमोटली बंद किया जा रहा था.
यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए. इन वीडियो में देखा गया कि सड़क पर चल रहे कुछ ई-रिक्शा अचानक काम करना बंद कर देते हैं. जांच में पता चला कि BAT-BMS नाम के एक चीनी स्मार्टफोन ऐप के जरिए इन गाड़ियों को रिमोट शटडाउन यानी दूर से ही बंद किया जा रहा था. इंटरनेट से जुड़े इस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के कारण देश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने तुरंत यह एक्शन लिया.
लोगों के मन में यह सवाल तो आ रहा है कि BAT-BMS के साथ ही दो चाइनीज ऐप्स पर एक्शन हुआ है, उसके पीछे का क्या कारण है? तो इसका जवाब है कि Lossigy और Epoch-i-ion (Epoch Li-ion) दोनों ही स्मार्टफोन एप्लीकेशंस हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी लिथियम आयन बैटरियों की देखरेख करने के लिए बनाया गया था. इन्हें भी आसान भाषा में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS ऐप्स कहते हैं.
ये ऐप्स ई-रिक्शा या दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस की बैटरियों में लगे ब्लूटूथ इनेबल्ड BMS सर्किट से कनेक्ट हो जाते हैं.
इन ऐप्स का काम यह देखना है कि बैटरी का वोल्टेज, करंट, टेंपरेचर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है.
अगर बैटरी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है या शॉर्ट सर्किट का खतरा है, तो ड्राइवर को अलर्ट भेजना.
बैटरी के अंदर मौजूद अलग-अलग सेल्स के चार्ज को बैलेंस करना ताकि बैटरी की लाइफ लंबी हो सके.
इन ऐप्स में एक डिजिटल स्विच होता है जो बैटरी से पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने की सुविधा देता है.
ये ऐप्स ड्राइवरों और मैकेनिकों की सहायता के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी है, जिसका गलत फायदा कुछ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया. भारत में चलने वाले कई बजट ई-रिक्शा में जो चीनी BMS लगे हैं, उनके इन ऐप्स में कोई कड़ा पासवर्ड या वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है.
इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां शरारती तत्वों ने इन ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड किया. इन ऐप्स की ब्लूटूथ रेंज 10 से 15 मीटर होती है, तो किसी भी खुली बैटरी को सर्च कर लेते थे, और फिर बंद कर देते थे.
इसी मामले को देखते हुए सरकार ने सख्त एक्शन लिया है.