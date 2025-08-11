पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक, इन चीजों का इंपोर्ट कर दिया बैन

Bangladesh: भारत ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच सोमवार को बांग्लादेश से सभी जूट उत्पादों और रस्सियों के इम्पोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया. इससे पहले 27 जून को भारत ने बांग्लादेश से सभी लैंड रूट्स से कई जूट प्रोडक्ट्स और बुने हुए कपड़ों के इम्पोर्ट पर बैन लगाया था.
India Bans Imports Of Jute Products: भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने अहम फैसला लिया है. भारत ने सोमवार को बांग्लादेश से कुछ खास जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर पाबंदी लगा दी है. यह रोक सभी जमीनी रास्तों से फौरी तौर से लागू हो गई है, हालांकि नावा शेवा (Nhava Sheva) बंदरगाह के जरिए इनका आयात अब भी किया जा सकेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के मुताबिक, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के किसी भी लैंड पोर्ट से अब इन वस्तुओं का इम्पोर्ट नहीं होगा. इसमें जूट या अन्य रेशों से बनी ब्लीच और बिना ब्लीच की बुनी हुई कपड़े, जूट की रस्सी, कॉर्ड, ट्वाइन, और जूट के बोरे-बैग शामिल हैं.
अधिसूचना में कहा गया है, 'भारत-बांग्लादेश सरहद पर स्थित किसी भी भूमि बंदरगाह से बांग्लादेश से आयात की इजाजत नहीं होगी. इसमें आगे कहा गया है, 'बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात को तत्काल प्रभाव से विनियमित किया जाता है.' लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट्स में जूट या अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर से बने ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड बुने हुए कपड़े, जैसे-जूट की सुतली, डोरी, रस्सी और जूट के बोरे और थैले शामिल हैं.
इससे पहले 27 जून को भारत ने बांग्लादेश से सभी लैंड रूट्स से कई जूट प्रोडक्ट्स और बुने हुए कपड़ों के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया था. हालांकि, ये इम्पोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही करने की इजाजत है. जूट उत्पाद, सन टो और वेस्ट, जूट और अन्य बास्ट फाइबर, जूट, एकल सन यार्न, जूट का एकल यार्न, बहु तह, बुने हुए कपड़े या फ्लेक्स, और जूट के बिना ब्लीच किए बुने हुए कपड़े जैसी वस्तुओं पर पाबंदी लगाए गए थे.
अप्रैल और मई में भी भारत ने बांग्लादेश से इम्पोर्ट पर इसी तरह के पाबंदियों की घोषणा की थी. 17 मई को भारत ने पड़ोसी देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड्स जैसी कुछ वस्तुओं के इम्पोर्ट पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिए थे. वहीं, 9 अप्रैल को भारत ने मध्य पूर्व, यूरोप और नेपाल तथा भूटान को छोड़कर अन्य देशों को अलग-अलग वस्तुओं के एक्सपोर्ट के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली.
भारत ने यह घोषणा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस द्वारा चीन में दिए गए विवादास्पद बयानों की वजह से की. भारत में उनकी टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. भारत में सभी पार्टियों के लीडरों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं. यूनुस द्वारा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत-बांग्लादेश रिश्तों में गिरावट आई है.
टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है. 2023-24 में भारत-बांग्लादेश ट्रेड 12.9 अरब अमेरिकी डॉलर का था. वहीं, 2024-25 में भारत का निर्यात 11.46 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 2 अरब अमेरिकी डॉलर का था.
