बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे... महिलाओं की ताकत से कैसे बदल रहा है देश का जनसंख्या नक्शा, बढ़ती आबादी को लेकर आई 'खुशखबरी'

India Fertility Rate: भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ (IASP) की नई रिपोर्ट एक अच्छी खबर लेकर आई है. रिपोर्ट ये बता रही है कि अब भारतीय माता-पिता पहले की तुलना में परिवार छोटा रखने को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं. इसी का सबूत है कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 पर आ गई है, जो पहले काफी ज्यादी था. अब अनुमान है कि 2080 तक देश की आबादी 1.8 से 1.9 अरब पर स्थिर हो सकती है. पिछले 20 सालों में देश में जन्म दर में लगातार कमी देखी गई है. पश्चिम बंगाल में तो प्रजनन दर पहले से भी ज्यादा तेजी से नीचे आया है. ये रिपोर्ट बता रही है कि लोग अब जनसंख्या कंट्रोल को लेकर जागरूक और जिम्मेदार हो रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) फिलहाल लगभग 1.9 है. इसमें लगातार गिरावट हो रही है. भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ (IASP) के महासचिव अनिल चंद्रन का कहना है कि साल 2000 में देश की कुल प्रजनन दर 3.5 थी. पिछले दो दशकों में यह संख्या लगभग आधी होकर 1.9 पर आ गई है. इतनी तेज गिरावट यह संकेत देती है कि भारत एक नए सामाजिक-आर्थिक दौर में एंट्री कर चुका है.

क्यों कम हो रही प्रजनन दर?

प्रजनन दर कम होने की वजहों पर भी अनिल चंद्रन ने बात की. उन्होंने Total Fertility Rate में गिरावट की मुख्य वजह बढ़ते विकास और एजुकेशन के स्तर को बताया है. वो कहते हैं कि महिलाएं अब ज्यादा शिक्षित हो रही हैं. विवाह जल्दी नहीं हो रहे. गर्भनिरोधकों के बढ़ते यूज और Birth Control Measures के व्यापक तौर पर होने से भी Total Fertility Rate में तेजी से गिरावट आई है.

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान रुझानों को देखते हुए भारत की जनसंख्या लगभग 2080 के आसपास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है. उस समय यह संख्या 1.8 से 1.9 अरब के हो सकती है. इसके बाद देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या धीरे-धीरे घटने भी लग सकती है.

पश्चिम बंगाल में ज्यादा गिरावट

IASP के महासचिव चंद्रन ने ये भी बताया कि अशिक्षित समूहों में Fertility Rate अब भी 3 से ऊपर है, जबकि शिक्षित वर्ग में यह 1.5 से 1.8 के बीच है. खासकर पश्चिम बंगाल के Fertility Rate में भारी गिरावट आई है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की सांख्यिकी रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में 2023 में फर्टिलिटी रेट 1.7 था, जो अब 1.3 पर आ गिरा है.

ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?

कुल प्रजनन दर में कमी भविष्य में कई तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकती है. युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है. रोजगार बाजार की संरचना बदल सकती है. शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार की जरूरत पड़ेगी. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि फ्यूचर को लेकर योजनाओं को वक्त रहते लागू किया जाए, तो यह बदलाव देश के लिए कई अवसर भी ला सकता है.

