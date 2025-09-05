Indian Army Weapons: भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
देश

Indian Army Weapons: भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?

Lethal Indian Army Weapons: UAE की सरकारी रक्षा कंपनी एज ग्रुप ने भारत से M109 होवित्जर तोप के लिए बैरल खरीदने का समझौता किया है. शुरुआती डील 500 करोड़ रुपये की है. जो आगे बढ़ भी सकती है. UAE ने 1995 में नीदरलैंड से M109 होवित्जर तोप खरीदी थीं. यमन में हूती बागियों के खिलाफ UAE इस तोप का इस्तेमाल करता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:49 PM IST
Indian Army Weapons: भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?

India-UAE Deal: भारत हथियारों के बाजार में बड़ा प्लेयर बन गया है. स्वदेशी हथियारों पर दुनिया का भरोसा ऐसा है कि अमेरिका के करीबी देश भी अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने हथियार खरीदने के लिए भारत से बड़ा समझौता किया है. हथियारों की ये डील क्यों ट्रंप को शर्मिंदा करेगी, ये हम आपको बताएंगे लेकिन पहले इस डील की डिटेल बताते हैं.

UAE की सरकारी रक्षा कंपनी एज ग्रुप ने भारत से M109 होवित्जर तोप के लिए बैरल खरीदने का समझौता किया है. शुरुआती डील 500 करोड़ रुपये की है. जो आगे बढ़ भी सकती है. UAE ने 1995 में नीदरलैंड से M109 होवित्जर तोप खरीदी थीं. यमन में हूती बागियों के खिलाफ UAE इस तोप का इस्तेमाल करता है. 

खुद को और मजबूत करना चाहता है UAE

संयुक्त अरब अमीरात अब अपने तोपखाने को और विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करना चाहता है. इसलिए वो तोप की बैरल को बदलना चाहता हैं. यहां हम आपको एक छोटी सी जानकारी और शेयर करते हैं. दरअसल बैरल जितना मजबूत, एडवांस और बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तोप का गोला उतना ही ज्यादा दूर हमला कर सकता है. यानी बैरल से ही तोप की विध्वंसक क्षमता तय होती है.

अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजरायल, चीन, तुर्की, इटली जैसे देश होवित्जर तोप  के लिए बैरल बनाते हैं. लेकिन यूएई ने मेड इन इंडिया बैरल को चुना है. आप समझ सकते हैं दुनिया को अब भारत में बने हथियारों पर कितना भरोसा है. इसलिए अमेरिका जैसे अपने करीबी सहयोगी को छोड़कर यूएई ने भारत से होवित्जर तोप का बैरल खरीदने का समझौता किया है.

ट्रंप को लगा बड़ा झटका

भारत को ट्रैरिफ के नाम पर धमकाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए यूएई का फैसला बड़ा झटका है. ट्रंप दुनियाभार में डील के नाम पर अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के हथियार भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन UAE और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते से दुनिया को ये संदेश गया है कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया हथियार अमेरिकी कंपनियों के हथियारों से बहुत आगे हैं. सिर्फ UAE ही नहीं इससे पहले सऊदी अरब भारत से सर्विलांस रडार, समुद्री सुरक्षा के लिए हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम खरीदता रहा है.

ओमान भी भारत से अपनी नौसेना के लिए रडार और हथियार खरीद चुका है. ओमान अपनी सेना की ट्रेनिंग के लिए भारत से उपकरण और हेलिकॉप्टर खरीदता है. ट्रंप को 34 सौ करोड़ का प्लेन गिफ्ट करनेवाला कतर भी अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भारत से रडार,कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियार खरीदता है.

अमेरिका से खरीदते थे हथियार

मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत की हथियारों वाली ये डील अमेरिका और खासतौर पर डॉनल्ड ट्रंप को आज चुभ रही होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के देश हथियारों के बड़े खरीददार रहे हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 से 2022 के बीच अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में मिडिल ईस्ट की साझेदारी 38 प्रतिशत रही. यानी अमेरिका ने अगर 10 हथियार बेचे तो उसमें से 4 हथियार मिडिल ईस्ट के देशों ने खरीदे.

अमेरिका हर साल करीब 1.8 लाख करोड़ के हथियार मिडिल ईस्ट के देशों को बेचता है. UAE और भारत के बीच होवित्जर तोप के बैरल खरीद की डील से साफ है कि मिडिल ईस्ट के डिफेंस मार्केट में भारत की मौजूदगी मजबूत हो रही है. यानी भारत मिडिल ईस्ट डिफेंस मार्केट में अमेरिका के लिए बड़ा प्रतिद्वंदी बन रहा है.

क्यों मिडिल ईस्ट के देश भारत से कर रहे डील?

आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर पिछले कुछ सालों तक हथियारों के लिए अमेरिका या यूरोपीय देशों पर निर्भर रहनेवाले मिडिल ईस्ट के देश अब भारत से डिफेंस डील क्यों कर रहे हैं. क्यों दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीददार अब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों को छोड़कर भारत के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं. ये रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के साथ ही कूटनीति और वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती पावर का भी सबूत है. मिडिल ईस्ट के देश बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक प्रमुख शक्ति के तौर पर देख रहे हैं. इसलिए ये देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं.

मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं. भारत इन देशों से कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए ये देश भारत से रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं. दुनिया जानती है कि भारत के हथियार गुणवत्ता में बेहतर हैं. ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान को तबाह किया उसके बाद भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ गई है.

भारतीय हथियारों की क्वॉलिटी शानदार

कई अरब देश रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका या रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते. इसलिए वो भारत से डिफेंस डील कर रहे हैं. डिफेंस मार्केट में भारत इसलिए भी बड़ा प्लेयर बना है क्योंकि भारत में बने हथियार एक तरफ को गुणवत्ता में बेहतर हैं. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ते भी हैं. इसलिए दुनिया मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर ललायित है.

अब आप ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारी भी जानिए. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया ने देखा. भारत की इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की चाह रखनेवाले देशों की लंबी लाइन है. भारत की इस अचूक मिसाइल को खरीदने के लिए थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने दिलचस्पी दिखाई है. हम याद दिला दें कि फिलीपींस ने 2022 में ही करीब 28 सौ करोड़ रुपए में ब्रह्मोस की तीन बैटरी खरीदने की डील की थी. भारत ने अप्रैल 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली बैटरी डिलीवर की थी. जुलाई 2025 में ब्रह्मोस की दूसरी बैटरी फिलीपींस को सौंपी गई थी.

फिलीपींस ने भारत से खरीदी है ब्रह्मोस

फिलीपींस ने ब्रह्मोस को चीन से अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया है. यानी फिलीपींस जैसे देश मानते हैं कि ब्रह्मोस चीन के हथियारों पर भी भारी है. ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित भी हो चुका है.

मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड की पॉलिसी और भारत के हथियारों को लेकर दुनिया के भरोसे के कारण ही भारत का कुल रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 23, हजार 622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. भारत फिलहाल दुनिया के 80 देशों को गोला-बारूद, हथियार और दूसरे सैन्य सामान निर्यात कर रहा है.

;