पुरानी आदत छोड़ दो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से नाराज है. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:36 PM IST
पुरानी आदत छोड़ दो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब

तालिबान के प्रॉक्सी वार से बिलबिलाए पाकिस्तान ने अब इन हमलों के पीछे अपने पड़ोसी मुल्क भारत का हाथ होने की बात कह दी. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल के इस प्रॉक्सी वॉर के पीछे नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है. जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'इस समय काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है और उन्होंने युद्धविराम के टिकने की संभावनाओं के बारे में संदेह व्यक्त किया.' वहीं अब भारत ने भी पाकिस्तान के इन आरोपों का जवाब देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. 

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए पड़ोसी मुल्क के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया और उसे जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं तीन बातें स्पष्ट हैं पहली पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है. अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है.'

 

पाकिस्तान से क्यों नाराज है अफगानिस्तान?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से नाराज है. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इसके पहले तालिबानी हमलों के आगे पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की मांग की थी. अब इस प्रॉक्सी वॉर में तालिबान ने आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए सीजफायर की सहमति दी है. हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान को इस बात का भरोसा नहीं है कि ये सीजफायर कितनी देर चलेगी. 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष
बीते सप्ताह के अंत में काबुल ने इस बात का दावा किया कि उसने कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 58 सैनिक मारे गए. काबुल ने बताया कि उन्होंने ये हमला अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन के जवाब में किया. हालांकि, पाकिस्तान की सेना ने अपनी जानकारी में महज 23 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है और कहा कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक तालिबानी आतंकी मार गिराए हैं.

