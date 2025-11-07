Advertisement
कुदरती डायमंड और रेगिस्तान वाले देश क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? कहलाता है सबसे कम भ्रष्ट

India launching big Africa outreach: एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल संपन्न देश में राष्ट्रपति की यात्रा अफ्रीकी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाने को भारत सरकार द्वारा दी जा रही उच्च प्राथमिकता के व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखी जानी चाहिए. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:48 AM IST
कुदरती डायमंड और रेगिस्तान वाले देश क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? कहलाता है सबसे कम भ्रष्ट

President Murmu Angola, Botswana Visit: भारत चंद घंटों में अफ्रीका महाद्वीप के लिए महाअभियान शुरु करने जा रहा है, जो ग्लोबल साउथ (Global south) में  में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को आगे बढ़ा सकता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) वीकेंड पर ऑयल रिच यानी तेल समृद्ध देश अंगोला और बोत्सवाना (अपने हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध) की अधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका का रुख करेंगे.

मोदी का मिशन अफ्रीका!

G-20 समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी कुछ अन्य अफ्रीकी राज्यों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. इसी साल की शुरुआत में मोदी ने घाना और नामीबिया का दौरा किया था, जिससे सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के अलावा ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भारत की खोज को बढ़ावा मिला था. जी-20 जोहान्सबर्ग समिट राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बीसवीं बैठक होगी, जिसका पहला आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप में होने जा रहा है.

'ग्लोबल साउथ और विजन अफ्रीका'

विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने बताया, 'भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर जाएंगी. यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला और बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा होगी. अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप भी है.

'तेल, टैरिफ और तकरार: तेल देखो... तेल की धार देखो'

राष्ट्रपति मुर्मू अपने अंगोलाई समकक्ष के निमंत्रण पर सबसे पहले 8 से 11 नवंबर तक अंगोला का दौरा करेंगी. इस दौरान राष्ट्रपति अंगोला के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और 11 नवंबर को अंगोला की आजादी की 50वें सालगिरह समारोह में शामिल होकर अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी. भारत अंगोला के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका मुख्य कारण भारत द्वारा अंगोला से कच्चे तेल का आयात है, जो द्विपक्षीय व्यापार का करीब 90% हिस्सा है.

रेगिस्तान... हीरा और सबसे कम भ्रष्ट देश!

कालाहारी रेगिस्तान कई देशों में फैला है, ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला एक विशाल अर्ध-रेगिस्तानी इलाका है. अंगोला के हाइलैंड्स में पाए जाने वाले प्राकृतिक हीरे कालाहारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं. वहीं बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नियमित रूप से बोत्सवाना को अफ्रीका में सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक मानता है. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

