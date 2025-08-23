ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला

Trump Tariff: अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. इस टैरिफ को देखते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाया है और 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है.
Postal Services: भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जिसके कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. टैरिफ से जुड़े बदलावों को देखते हुए अब भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है. जानते हैं विस्तार से.
अमेरिका ने जारी किया था आदेश
दरअसल, बीती 30 जुलाई को अमेरिका ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली शुल्क-मुक्त छूट खत्म कर दी गई है. ऐसे में आगामी 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढांचे के अनुसार सीमा शुल्क की कैटेगरी में आएंगी. हालांकि, 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम को इस शुल्क से छूट मिलेगी.
हो गई है मनाही
आदेश में ये भी कहा गया है कि डाक सामान भेजने वाली कंपनियों या अमेरिकी सीमा शुल्क (CBP) द्वारा अनुमोदित पक्षों को यह शुल्क जमा करना होगा. हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि ये पक्ष कौन होंगे और इन्हें शुल्क किस तरह से जमा करना होगा. नए आदेश को देखते हुए अमेरिका जाने वाली एयरलाइंस ने भी 25 अगस्त के बाद से डाक सामान ले जाने से मना कर दिया है. इसके साथ ही साथ डाक विभाग ने अमेरिका के लिए ले जाने वाली बुकिंग भी बंद कर दी है. हालांकि डाक विभाग ने कहा कि जिन ग्राहकों ने पहले से ही पार्सल बुक कर लिया है और उन्हें भेजा नहीं जा सकता, वे डाक शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं.
अमेरिका ने भारत पर थोपा था टैरिफ
डाक सेवाओं का निलंबन अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए किया गया है. हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. जिसके बाद काफी ज्यादा घमासान मचा था, ट्रंप यही नहीं माने वो रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया और इससे कुल मिलाकर टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया.
F&Q
सवाल- अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया?
जवाब- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त शुल्क लगाया है.
