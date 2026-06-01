चीन-PAK के खिलाफ भारत का सुपर प्लान, 114 में 94 राफेल भारत में बनेंगे; 3.25 लाख करोड़ की होगी डील

114 Rafale Aircraft Deal News: चीन-PAK से लगातार बढ़ रही चुनौती को देखते हुए भारत ने बड़ा 'एयर पावर' प्लान तैयार किया है. वह अब 114 नए रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है. इनमें से 94 प्लेन भारत में ही बनाए जाएंगे.
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Indian Air Force 114 Rafale Aircraft Deal News: चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ रहे खतरों को देखते हुए भारत अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाने में जुटा है. इसके लिए मोदी सरकार अब वायुसेना के बेड़े में रफाल विमानों को ज्यादा संख्या में शामिल करने का प्लान बना रही है. इसके लिए फ्रांस के साथ 114 रफाल विमानों की डील पर बात चल रही है. खास बात ये है कि ये सभी लड़ाकू विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा. इस डील पर 3.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है. यह डील न केवल दक्षिण एशिया में भारतीय वायुसेना को सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा देगी. इससे एयरफोर्स में लगातार घट रहे स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट समझौते के तहत अनुरोध पत्र जारी कर दिया है. इस अनुरोध पत्र में 114 रफाल फाइटर जेट्स की खरीद का प्रस्ताव है. फ्रांसीसी सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है और अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में वह इस पर निर्णय ले सकती है. जिसके बाद दोनों पक्षों में वार्ता शुरू होगी और एक साल के भीतर आखिरी समझौता हो सकता है.
प्रस्ताव के मुताबिक, 114 में से 94 विमानों का निर्माण भारत में ही होगा. इसके लिए फ्रांस के दासॉ एविएशन और एक भारतीय औद्योगिक पार्टनर के बीच साझेदारी हो सकती है. ये विमान 4.5 जेनरेशन वाले हैं और इनके भारत में निर्माण से देश की वायु श्रेष्ठता कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी. इससे एयरफोर्स की सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न इलाकों में उसकी परिचालन तैयारियां पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगी. रक्षा हलके में यह खरीदारी भारतीय वायुसेना मजबूत आधार देने वाली मानी जा रही है.
बताते चलें कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए सरकार पहले ही 62 राफेल विमानों की खरीद का ऑर्डर दे चुकी है. अब 114 विमानों की खरीद की ओर तैयारी की जा रही है. ऐसा करने से भारतीय सेनाओं में रफाल विमानों की संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी, जिससे दुश्मनों के खिलाफ देश की निवारक क्षमता और मजबूत होगी.
भारतीय वायुसेना के बाद इंडियन नेवी भी मरीन रफाल हासिल करने की योजना बना रही है. इन विमानों को देश के विमानवाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा. ऐसा करने से आने वाले वर्षों में भारतीय सेनाओं के बेड़े में रफाल जेट्स की संख्या 200 से भी ज्यादा हो सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस से 114 नए रफाल विमान हासिल करने का यह प्रोजेक्ट सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल को भी जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा. अगर फ्रांसीसी सरकार इस आग्रह को मंजूर कर लेती है तो यह पहली बार होगा, जब राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा. इसके साथ ही विमान निर्माण के लिए करीब 50% उपकरण भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे. इसके साथ ही भारत को उन विमानों में स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में भी मदद मिलेगी.
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पीएम मोदी अगले कुछ दिनों में फ्रांस यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान रफाल प्लेन के मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों के साथ अहम बातचीत होने वाली है. दोनों नेताओं के बीच जिस तरह के मधुर संबंध हैं, उसे देखते हुए डील पर फाइनल मुहर लगने की संभावना है. अगर यह समझौता फाइनल हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा. वायु रक्षा क्षमता के मामले में भारत अपने इन दोनों दुश्मनों से काफी आगे निकल जाएगा.
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