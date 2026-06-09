'ड्रैगन' से 'आतंकिस्तान' तक... अब भारत नहीं बरतेगा रहम, पहली बार तैनात किए रेडी टू फायर 12 परमाणु हथियार; अचानक क्यों बदली न्यूक्लियर पॉलिसी?

सोमवार ( 8 जून 2026) को SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियारों का बढ़ता हुआ स्टोरेज होने का अनुमान था, यह पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़ोत्तरी है. ये हथियार एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड मिसाइलों और छोटे समुद्री पोतों के विकसित हो रहे परमाणु त्रय (Nuclear Triad) में शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया,' लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि भारत शांति के समय में अपने परमाणु हथियारों को तैनात लॉन्चरों से अलग रखता है. हालांकि, मिसाइलों को कनस्तरों में रखने और सी बेस्ड डेटरेंस पैट्रोलिंग की दिशा में देश के हालिया कदम संकेत देते हैं कि भारत शांति के समय में अपने कुछ परमाणु हथियारों को उनके लॉन्चरों के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.'