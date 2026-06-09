'ड्रैगन' से 'आतंकिस्तान' तक... अब भारत नहीं बरतेगा रहम, पहली बार तैनात किए रेडी टू फायर 12 परमाणु हथियार; अचानक क्यों बदली न्यूक्लियर पॉलिसी?

India Nuclear Warheads: भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. इस बीच देश ने परमाणु हथियारों की पॉलिसी में एक अहम बदलाव किया है, जिसमें पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए है. 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' ( SIPRI) की नई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह पहली बार है, जब भारत के शस्त्रागार को स्टॉकपाइल के बदले ऑपरेशनी डिप्लॉयड से क्लासीफाई किया है. रेडी टू फायर न्यूक्लियर वेपन को अंडरग्राउंड मिसाइल साइलों और नए न्यूक्लियर सबमरीन में तैनात करना डिफेंस में भारत की बढ़ती मजबूती का संकेत देती है.
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की ओऱ से तैनात किए गए 12 वॉरहेड यह दर्शाते हैं कि भारत ने पहली बार न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवरी सिस्टम के साथ जोड़ा है. ये भी कह सकते हैं कि इन्हें ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर तैनात किया गया है, जिससे नई दिल्ली के न्यूक्लियर वेपंस को अलग स्टोरेज में रखने की पुरानी पॉलिसी में बदलाव आया है. SIPRI की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत के परमाणु हथियारों के स्टोरेज में पिछले साल मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ( SSBN) पर थोड़ी संख्या में वॉरहेड्स तैनात की और पैट्रोलिंग की.
सोमवार ( 8 जून 2026) को SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियारों का बढ़ता हुआ स्टोरेज होने का अनुमान था, यह पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़ोत्तरी है. ये हथियार एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड मिसाइलों और छोटे समुद्री पोतों के विकसित हो रहे परमाणु त्रय (Nuclear Triad) में शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया,' लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि भारत शांति के समय में अपने परमाणु हथियारों को तैनात लॉन्चरों से अलग रखता है. हालांकि, मिसाइलों को कनस्तरों में रखने और सी बेस्ड डेटरेंस पैट्रोलिंग की दिशा में देश के हालिया कदम संकेत देते हैं कि भारत शांति के समय में अपने कुछ परमाणु हथियारों को उनके लॉन्चरों के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.'
बता दें कि भारत परमाणु हथियारों के मामले में पहले इस्तेमाल न करने यानी दुश्मन की ओर से बिना छेड़े हमला न करने की पॉलिसी का पालन करता है. इसके साथ ही यह परमाणु हमले की पहल न करने वाला पहला देश बनने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत के मुताबिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल भारतीय क्षेत्र या भारतीय सेनाओं पर कहीं भी परमाणु हमले के जवाब में किया जाएगा. भारत के पास सीमित, लेकिन प्रभावी परमाणु हथियार हैं. इस क्षमता का मकसद पूरी तरह से संभावित हमलावरों को रोकना है, न कि हथियारों की होड़ में शामिल होना.