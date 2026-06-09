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'ड्रैगन' से 'आतंकिस्तान' तक... अब भारत नहीं बरतेगा रहम, पहली बार तैनात किए रेडी टू फायर 12 परमाणु हथियार; अचानक क्यों बदली न्यूक्लियर पॉलिसी?

India Deploys 12 Nuclear Warheads: भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए हैं. इसका खुलासा 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' ( SIPRI) की नई रिपोर्ट में हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 09, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:29 PM IST
'ड्रैगन' से 'आतंकिस्तान' तक... अब भारत नहीं बरतेगा रहम, पहली बार तैनात किए रेडी टू फायर 12 परमाणु हथियार; अचानक क्यों बदली न्यूक्लियर पॉलिसी?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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