अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे, घुमक्कड़ों की आ गई मौज

जम्मू एंड कश्मीर के सोनमर्ग और अमरनाथ की बर्फीली वादियों से लेकर तमिलनाडु के ऊटी की शांत पहाड़ियों और केरल के अथिरापिल्ली की झरनों की सुंदरता तक के अलावा महाराष्ट्र के कलसुबाई की प्रतिष्ठित चोटियों और असम के हेम्प्यूपेट पीक तक ये सभी पर्यटन स्थल अब एक मामले में एक समान होने जा रहे हैं. इन सभी जगहों को एक साथ पूरे देश में एक नई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़े जाने की तैयारी चल रही है. इन सभी प्राकृतिक सुंदरता वाली जगहों को जोड़ने के लिए सरकार एक बड़ा रोपवे बनाने की तैयारी कर रही है. नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) 14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50 रोपवे रूट बनाने की तैयारी कर रहा है.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सप्ताहों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रोपवे विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPRs) के लिए कम से कम दस प्रस्ताव अनुरोध (RFPs) जारी किए गए हैं. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए प्रत्येक छह रोपवे रूट की सूची शामिल थी जो राज्यों में सबसे अधिक है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर में 5 है.

उत्तर भारत में रोपवे की कनेक्टिविटी

उत्तर भारत में रोपवे कनेक्टिविटी के लिए जम्मू और कश्मीर में जो प्रस्तावित रूट है उसपर सोनमर्ग - थाजीवास ग्लेशियर (2 किमी), बालटाल-अमरनाथ गुफा (12 किमी), नसरी सुरंग से सनासर रोपवे (3 किमी), भद्रवाह से सियोजधार (9 किमी) और दूधपथरी से परिहास से दिस्खाल तक (2 किमी). वहीं उत्तराखंड में रोपवे रूट में जोशीमठ-औली-गोरसन के बीच 8 किमी का खंड और रायथल/बरसू से बरनाटा, उत्तरकाशी तक 4 किमी शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे रूट सिरमौर में शिरगुल महादेव मंदिर से चुधर तक (8 किमी), कांगड़ा में हिमानी से चामुंडा तक (7 किमी), भरमौर से भर्मानी माता मंदिर तक (2 किमी) और पालमपुर थटरी - छुंजा ग्लेशियर (6 किमी).

दक्षिण भारत में रोपवे रूट की कनेक्टिविटी

दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्रस्तावित रूट्स में शामिल हैं तिरुवन्नमलई में पर्वतमालाई के लिए एक (3 किमी), ऊटी में ग्लेनमॉर्गन से सिंगारा पावर हाउस तक (5 किमी), कुरंगानी से टॉप स्टेशन तक (4 किमी), और थोरनमलई मुरुगन मंदिर तक रोपवे (0.5 किमी). विरुधुनगर में सथुरागिरी हिल के लिए दो रोपवे - 4 किमी और 0.5 किमी.

तेलंगाना में 4 रूट प्रस्तावित हैं: यददारिगुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के लिए 1 किमी रोपवे, नागार्जुनकोंडा और नागार्जुनसागर बांध के बीच 2 किमी, मंथानी में रामागिरी किले के लिए 2.4 किमी रोपवे और नलगोंडा में हनुमान हिल्स के लिए 1.2 किमी.

केरल में 4 रूट प्रस्तावित हैं: मुन्नार में 18 किमी का खंड, पंबा और सन्निधानम के बीच 3 किमी मार्ग, अथिरापिली झरने के लिए 0.5 किमी रोपवे और मनपट्टुचिरा से मलयातूर तक 2 किमी का खंड.

आंध्र प्रदेश में मन्नानूर से श्रीशैलम तक 32 किमी का रोपवे रूट प्रस्तावित हैः यह रूट प्रस्तावित रूटों में सबसे लंबा है. आंध्र प्रदेश के अन्य 5 मार्ग लगभग 1 किमी प्रत्येक हैं और मुख्य रूप से मंदिरों को जोड़ते हैं. श्री बोयाकोंडा गंगम्मा मंदिर - दिगुवा मंदिर, यगुवा अहोबिलम मंदिर - ज्वाला नरसिम्हा स्वामी मंदिर, कोटप्पा कोंडा में पुराना मंदिर और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर. इसके अलावा, कृष्णा नदी के पार बर्म पार्क से भवानी द्वीप को जोड़ने की योजना है. कर्नाटक में 4 किमी का केवल एक रूट चिकमंगलूर में मुल्लय्याना गिरी के लिए प्रस्तावित है.

पूर्व, पश्चिम और मध्य

अरुणाचल प्रदेश में परशुराम के लिए 2 किमी का रोपवे रूट प्रस्तावित है. असम में गंगानगर पार्ट-VII से भुबन पहाड़ महादेव मंदिर तक 3 किमी का रोपवे प्रस्तावित है. जटिंगा बर्ड वॉचिंग टावर और हेम्प्यूपेट पीक के बीच 3.5 किमी का एक और रोपवे प्रस्तावित है. इसके अलावा गुवाहाटी में खानापारा और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 11 किमी का रोपवे और अग्निगढ़ पहाड़ से भैरबी मंदिर तक 2 किमी का रोपवे भी प्रस्तावित है. महाराष्ट्र में मार्गों में शिवनेरी किले के लिए 1.4 किमी, कनकेश्वर के लिए 3 किमी और कलसुबाई पीक के लिए 2.5 किमी का रोपवे शामिल है.

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ में कुदरगढ़ के लिए लगभग 1 किमी का रोपवे रूट प्रस्तावित है. मध्य प्रदेश में प्रस्तावित मार्गों में शामिल हैं- बरखेड़ा सलाम में सलकनपुर वाली माता मंदिर के लिए 1 किमी से कम और पचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव मंदिर के लिए. मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो रोपवे होंगे- सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक (2 किमी) और रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा तक 8 किमी का रोपवे जिसमें सदर चौहरा, कांतगा, रामपुर चौक, साउथ एवेन्यू मॉल, ग्वारीघाट और नर्मदा नदी शामिल हैं.

राजस्थान

राजस्थान में 4 रोपवे रूट्स खोज की जाएगी- जयपुर में आमेर किला और नाहरगढ़ किला के बीच जयगढ़ किला के रास्ते 6 किमी का रोपवे, जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक (1 किमी), विद्या निकेतन स्कूल के पास शहरी सड़क से चित्तौड़गढ़ किला तक (1 किमी), बांदरिया हनुमान मंदिर- समाई माता मंदिर (1 किमी).

परियोजना के विकास के सर्वेक्षण भी अध्ययन में शामिल होंगे

योजना मंत्रालय विभिन्न निविदाओं के माध्यम से सलाहकारों को नियुक्त करेगा ताकि प्रत्येक स्थान पर रोपवे प्रणाली के विकास के लिए डीपीआर अध्ययन किया जा सके. अध्ययन में परियोजना के विकास के लिए सर्वेक्षण शामिल होंगे- स्थलाकृतिक, भू-तकनीकी, भू-मापन, और हिमस्खलन (यदि आवश्यक हो). कार्य में प्रत्येक परियोजना स्थान के लिए रोपवे का विस्तृत संरेखण योजना और उत्पत्ति बिंदु से गंतव्य तक रोपवे प्रणाली के प्रमुख तत्वों का डिज़ाइन शामिल होगा. जिसमें मध्यवर्ती स्टेशनों की संख्या भी शामिल है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि योजनाओं में उल्लिखित रोपवे परियोजना की लंबाई एक अनुमान है और विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत स्थल आकलन के आधार पर बदल सकती है. अधिकारी ने कहा कि परियोजनाओं का भविष्य डीपीआर के परिणामों पर निर्भर करता है. रोपवे की लंबाई में छोटे बदलाव 20 प्रतिशत तक कम या ज्यादा, सरकार के लिए परियोजना की लागत को प्रभावित नहीं करेंगे.

कुल 14 राज्यों के 50 रूट पर चल रही है तैयारी

हालांकि अगर लंबाई में 20 प्रतिशत से अधिक का बदलाव होता है, तो परियोजना के दायरे और समझौते की समीक्षा होगी ताकि किसी भी अतिरिक्त लागत या समायोजन को कवर किया जा सके. उन्होंने गुमनामी की मांग करते हुए कहा, और जोड़ा कि साल के अंत तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. कुल 14 राज्यों के लगभग 50 रूट्स का डीपीआर के लिए अंतिम रूप भारत की रोपवे पहल के महत्वाकांक्षी पैमाने और परिवर्तनकारी संभावनाओं को दर्शाता है. यह व्यापक रोपवे विकास अभियान, जिसे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम या परवतमाला परियोजना के रूप में जाना जाता है, भारत के पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी क्रांति के टारगेट से आगे बढ़ रहा है.

