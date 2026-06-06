/DMK और AAP बाहर... TMC में दो-फाड़, क्यों कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया ब्लॉक पर गहराया अस्तित्व का संकट?

विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के सामने गठन के बाद का सबसे बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है. सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरियां, कई राज्यों में उभरते मतभेद और कुछ प्रमुख साझेदारों के अलग रास्ता अपनाने से गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. तमिलनाडु में डीएमके की नाराजगी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ता असंतोष और आम आदमी पार्टी का केंद्रीय स्तर पर सीट बंटवारे की राजनीति से किनारा कर लेना इस मोर्चे के लिए बड़े झटके माने जा रहे हैं. कभी केंद्र सरकार के खिलाफ एक साझा राजनीतिक मंच के रूप में पेश किया गया यह गठबंधन अब अलग-अलग क्षेत्रीय हितों और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बोझ से बिखरता नजर आ रहा है.
दक्षिण भारत में, जहां INDIA गठबंधन को अब तक सबसे मजबूत समर्थन और वैचारिक एकजुटता हासिल थी, वहीं अब दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं. डीएमके और कांग्रेस के बीच संबंधों में आई तल्खी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर भी असर डाल सकती है. इस बैठक में करीब 17 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है, जहां संसद के भीतर और बाहर की रणनीति पर चर्चा की जानी है.
हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डीएमके इस बैठक से दूरी बना सकती है. तमिलनाडु में विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस की भागीदारी के बाद दोनों दलों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने की औपचारिक मांग कर दी है. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को सिद्धांतों के मुताबिक मंजूरी मिल चुकी है और अब अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेना है. यदि ऐसा होता है तो यह दोनों दलों के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का सार्वजनिक संकेत माना जाएगा.
पश्चिम बंगाल में भी विपक्षी राजनीति नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरते मतभेद और संगठनात्मक असंतोष ने INDIA गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. राज्य की राजनीति में लगातार बदलते समीकरणों के बीच गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो विपक्षी मोर्चे की राष्ट्रीय रणनीति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इन घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि विपक्षी दलों के बीच साझा एजेंडा बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि INDIA गठबंधन इन मतभेदों को दूर कर पाता है या फिर क्षेत्रीय राजनीति के दबाव में इसका स्वरूप और कमजोर पड़ता है.
पश्चिम बंगाल में भी विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी से शिकस्त खाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और पार्टी में औपचारिक विभाजन की स्थिति बन गई है. माना जा रहा है कि पार्टी का एक प्रभावशाली धड़ा अब राज्य में मुख्य विपक्ष की भूमिका पर दावा ठोक रहा है. इस घटनाक्रम ने बंगाल में भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनने की संभावनाओं को काफी कमजोर कर दिया है. राजनीतिक चुनौतियों से घिरी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के 8 जून को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.
उधर, आम आदमी पार्टी ने भी INDIA गठबंधन के साझा राजनीतिक ढांचे से लगभग पूरी तरह दूरी बना ली है. दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और पंजाब में दोनों दलों की अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियों ने कांग्रेस और आप के रिश्तों में लगातार तनाव पैदा किया. ऐसे माहौल में आप ने गठबंधन की राजनीति से अधिक अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और क्षेत्रीय एजेंडे को प्राथमिकता देना उचित समझा. इसके साथ ही उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण राज्यों और शहरी क्षेत्रों में विपक्षी एकजुटता की ताकत और कमजोर होती दिखाई दे रही है.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि INDIA गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी आंतरिक संरचना से जुड़ी रही है. गठबंधन के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिसे सभी दल बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सकें. इसके अलावा, विभिन्न दलों को एक सूत्र में बांधने वाला स्पष्ट वैचारिक आधार भी मजबूत नहीं दिखा.जिसके परिणामस्वरूप, साझा राजनीतिक लक्ष्य पीछे छूटते गए और क्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया.
कई क्षेत्रीय नेताओं के लिए अपने राज्यों में बनाई गई राजनीतिक पकड़ को छोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करना आसान नहीं रहा. यही वजह है कि कुछ सहयोगी दल गठबंधन से दूरी बना रहे हैं, कुछ संयुक्त बैठकों से किनारा कर रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर खुला असंतोष भी देखने को मिल रहा है. इन परिस्थितियों में INDIA गठबंधन एक स्थायी और मजबूत राजनीतिक विकल्प की बजाय चुनावी जरूरतों के लिए बने अस्थायी मंच जैसा नजर आने लगा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की रणनीतिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है.