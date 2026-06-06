/DMK और AAP बाहर... TMC में दो-फाड़, क्यों कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया ब्लॉक पर गहराया अस्तित्व का संकट?

पश्चिम बंगाल में भी विपक्षी राजनीति नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरते मतभेद और संगठनात्मक असंतोष ने INDIA गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. राज्य की राजनीति में लगातार बदलते समीकरणों के बीच गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो विपक्षी मोर्चे की राष्ट्रीय रणनीति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इन घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि विपक्षी दलों के बीच साझा एजेंडा बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि INDIA गठबंधन इन मतभेदों को दूर कर पाता है या फिर क्षेत्रीय राजनीति के दबाव में इसका स्वरूप और कमजोर पड़ता है.