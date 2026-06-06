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DMK और AAP बाहर... TMC में दो-फाड़, क्यों कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया ब्लॉक पर गहराया अस्तित्व का संकट?

DMK और AAP के अलग रुख, TMC में बढ़ती अंदरूनी खींचतान और कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ के बीच INDIA ब्लॉक के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जानिए पूरा राजनीतिक समीकरण.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:46 AM IST
DMK और AAP बाहर... TMC में दो-फाड़, क्यों कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया ब्लॉक पर गहराया अस्तित्व का संकट?
Image Credit: कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया ब्लॉक पर गहराया अस्तित्व का संकट? (AI- Image)

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