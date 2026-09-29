INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले सियासी 'घमासान' तेज! NDA ने पूछा- कहां है विपक्षी एकता?

चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों की लामबंदी के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली बैठक में विपक्षी दल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. इस बैठक के एजेंडे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और SIR से जुड़े मुद्दे प्रमुख बताए जा रहे हैं. इस बैठक और उसके संभावित आउटपुट को लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है. NDA नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के आपसी तालमेल पर सवाल उठाते हुए कहा, 'अलग-अलग राज्यों में सहयोगी दलों के बीच राजनीतिक हित और रणनीति एक जैसी नहीं है. '
एनडीए नेताओं की यह प्रतिक्रिया उस समय आई है जब यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें आ रही हैं. एनडीए नेताओं ने अखिलेश यादव के बैठक में शामिल नहीं होने के फैसले पर भी तंज कसा है, हालांकि सपा की ओर से उनकी गैरमौजूदगी के लिए पहले से तय कार्यक्रम और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी व्यस्तताओं का हवाला दिया गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, 'कहां इंडिया ब्लॉक! अभी है जिंदा क्या? आप बताइए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बीत गया, इंडिया ब्लॉक कहीं दिखा आपको? दिल्ली का चुनाव गया, आपको दिखा? पंजाब में क्या हो रहा ये देखना चाहिए. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 'जूतम पैजार' हो रहा है. पूरा देश इसको देख रहा है, फिर 'इंडिया' गठबंधन किस बात का है. यह सब तो जनता को ठगने वाले हैं. इनके रोज एजेंडे बदलते हैं. इन लोगों की ओर से जनता की आंख में धूल झोंका जाता है.'
बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, 'इसको कहा जाता है कि सांप निकल गया और लकीर को लाठी से पीटना. मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया. सुनने में आ रहा है कि गठबंधन की बैठक से अखिलेश यादव ने भी किनारा कर लिया है. राहुल गांधी जिसके साथ रहते हैं 'भस्मासुर' की तरह उस दल को खत्म कर देते हैं.'
बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा. यह उनका निजी मामला है लेकिन यह गठबंधन किसलिए बनाया गया है? सब अपने निजी स्वार्थ को लेकर साथ आए हैं.
बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कहा, 'कहां है 'इंडिया' गठबंधन? न तो अखिलेश यादव आएंगे और न ममता बनर्जी आएंगी. ये पारिवारिक लोग हैं.'
जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा, 'इस गठबंधन की गांठें उभर सकती हैं क्योंकि सपा ने पहले ही मना कर दिया है. दूसरी ओर डीएमके का ताजा रुख क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होगी या नहीं, आम आदमी पार्टी का रवैया क्या होगा और कांग्रेस की ओर से जिस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर तय करने की कोशिश होगी, उस पर साथी दलों का रुख उतना आक्रामक होता है या नहीं होता. ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है?'
वहीं, समाजवादी पार्टी ने कहा, 'सपा प्रमुख अखिलेश के कई कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित हैं. 'इंडिया गठबंधन' की बैठक में पहुंच पाना संभव नहीं है. मेरा मानना है कि जमीन पर रहने की जरूरत है. हमारा डेलिदेशन वहां जाएगा और पहले भी ऐसा हुआ है. हम 'इंडिया' गठबंधन के साथ हैं.'