BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष? उपराष्‍ट्रपति की रेस में ये नाम सबसे आगे
BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष? उपराष्‍ट्रपति की रेस में ये नाम सबसे आगे

India Block VP Candidate: अब इंडिया गठबंधन आज उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा. इंडिया गठबंधन की ओर से सोमवार को हुई बैठक में 3 नाम तय किए गए हैं जिसमें से तमिलनाडु से पूर्व वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का नाम सबसे आगे चल रहा है.  

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:45 AM IST
M-Annadurai
M-Annadurai

Vice President Election: जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुए देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की जगह खाली है. अब एक बार फिर से देश के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है. सत्ता पक्ष NDA ने इस पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. वहीं अब इंडिया गठबंधन आज उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा. इंडिया गठबंधन की ओर से सोमवार को हुई बैठक में 3 नाम तय किए गए हैं जिसमें से तमिलनाडु से पूर्व वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का नाम सबसे आगे चल रहा है.  

बीते दो दिनों में हुई बैठकों में से इंडिया गठबंधन ने 3 नाम फाइनल किए हैं जिसमें से एक नाम पर आज मुहर लगेगी.आज दोपहर 12.30 बजे फिर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नाम तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है. ये बैठक 10 राजा जी मार्ग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होगी बैठक. इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा.

विपक्ष ने 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए
विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं. इनमें तमिलनाडु से पूर्व वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का नाम है इनके अलावा महाराष्ट्र और आंध्र-तेलंगाना से हैं. राहुल गांधी और अन्य सहयोगियों के साथ बीती रात एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर बातचीत हुई है. हालांकि, अभी भी चर्चा जारी है और अंतिम निर्णय आज दोपहर 12 बजे की बैठक के बाद आने की संभावना है.

रेस में सबसे आगे अन्नादुरई का नाम, जानिए कौन हैं
उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए विपक्षी दलों की रणनीति ऐसी है कि एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जाए जो न केवल योग्य हो, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखे. ऐसे मापदंड पर पूर्व इसरो वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई का नाम एकदम खरा उतरता है. उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी एक बड़ा फायदा हो सकती है. उनकी अगुवई में चंद्रयान-1 परियोजना का मिशन पूरा हुआ था. वहीं तमिलनाडु के डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा का नाम भी रेस में है, उनके अलावा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का नाम भी रेस में है.

कौन मारेगा बाजी? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
उपराष्ट्रपति के होने वाले इस चुनाव में NDA की बेहतरीन ताकत को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का चुनाव लगभग तय है. फिलहाल आंकड़े तो यही कहते हैं बाकि क्या होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे. एनडीए के पास 427 सांसद हैं (लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134) जो कि 392 के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं. वही विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास 392 के जादुई आंकड़े से भी कम सांसद (354 सांसद) हैं (लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105) विपक्ष ने सैद्धांतिक रूप से सत्तारूढ़ खेमे के साथ वैचारिक विरोध को जताने के लिए एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है.

