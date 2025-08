हमारे कहने पर भारत ने रूस से खरीदा तेल..., अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हो गया बेनकाब! ट्रंप अमेरिकी राजदूत का वीडियो देख अब क्या कहेंगे?

India Russian oil purchase EX Ambassador US old video: पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी न किसी देश से लड़ जा रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी टैरिफ बढ़ा रहे हैं. हद तो तब हो गई भारत और पीएम मोदी के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले ट्रंप ने भारत को भी धमकी देनी शुरू कर दी. पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर क्रेडिट खाने की ‌कोशिश की और अब रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं.

ट्रंप की धमकी के बीच वीडियो वायरल

बात इससे भी आगे तब निकल गई जब ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो भारत पर कड़ा प्रतिबंध लगा देंगे. इसी बीच एक वीडियो आया और अमेरिका का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने ला दिया. सबसे पहले देखें यह वीडियो.

Someone should show this clip to President Trump

"India bought Russian oil because America wanted it to buy the oil at a price cap. That was not a violation. America's didn't want the price of oil to go up," said former US Ambassador to India Eric Garcetti in 2024 pic.twitter.com/RTUIFQyHf9

— Shashank Mattoo (@MattooShashank) August 4, 2025