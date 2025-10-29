Advertisement
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:00 PM IST
Trending Photos

US-Russia Tarrif: रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध और भी सख्त कर दिए हैं, जिससे भारत और रूस के बीच ऑयल ट्रेड को लेकर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है. दरअसल रूसी कच्चा तेल भारत ले जा रहे एक टैंकर ने समंदर में यू-टर्न ले लिया है. अब वह बाल्टिक सागर में घूम रहा है. 

जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि फुरिया डेनमार्क और जर्मनी के बीच एक जलडमरूमध्य में पश्चिम की ओर बढ़ रहा था. लेकिन मंगलवार को उसने अपनी दिशा बदली और कुछ दूर तक चलने के बाद अचानक धीमा हो गया. केप्लर के मुताबिक, अफ्रामैक्स रोसनेफ्ट पीजेएससी का बेचा माल ले जा रहा है.

जहाज ने ले लिया यू-टर्न

फेहमर्न बेल्ट में जहाज का यू-टर्न अमेरिका के सरकारी स्वामित्व वाली रोसनेफ्ट और रूसी तेल दिग्गज लुकोइल पीजेएससी पर बैन लगाने के एक हफ्ते बाद हुआ. वित्त विभाग ने कहा कि दोनों कंपनियों से जुड़े लेन-देन 21 नवंबर तक खत्म हो जाने चाहिए.

रूस के सबसे बड़े उत्पादकों को ब्लैक लिस्ट में डालने से भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल का एक सस्ता स्रोत बंद होने का खतरा है. भारतीय रिफाइनरियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि इसकी वजह से रूसी तेल के फ्लो में गिरावट आने की उम्मीद है.

जहाज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म केप्लर और वोर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक, फ्यूरिया ने 20 अक्टूबर को रूस के बाल्टिक बंदरगाह प्रिमोर्स्क से करीब 7,30,000 बैरल यूराल क्रूड उठाया. जहाज ने शुरुआत में सिक्का (गुजरात का एक बंदरगाह जिसका इस्तेमाल निजी रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी स्वामित्व वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करते हैं) को अपनी अगली डेस्टिनेशन बताया था, जिसके नवंबर के मध्य में पहुंचने की उम्मीद थी.

अब मिस्र जाएगा जहाज

लेकिन बाद में इसका शेड्यूल बदला और अब यह अगले महीने के मध्य तक मिस्र के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा. रूस के पश्चिमी बंदरगाहों और भारत के बीच सबसे तेज स्वेज नहर रास्ते से गुजरने वाले जहाज कभी-कभी पानी के रास्ते से गुजरने के बाद अपनी आखिरी डेस्टिनेशन के लिए पोर्ट सईद को डेस्टिनेशन के रूप में संकेत देते हैं.

रिलायंस का रोसनेफ्ट से यूराल्स खरीदने का लंबे कॉन्ट्रैक्ट है. उसने कहा है कि वह प्रतिबंधों का पालन करने के लिए कमिटेड है और अमेरिका के नए व्यापार कदमों  बाद अब वह मिडिल ईस्ट के कच्चा तेल खरीदता नजर आया. भारतीय सरकारी रिफाइनरियां भी अब अमेरिका की तरफ से बैन रूसी उत्पादकों से माल खरीदने को लेकर सतर्क हो गई हैं.

भारतीय रिफाइनरियां अक्सर डिलीवरी के आधार पर कच्चा तेल खरीदती हैं, जिसका मतलब है कि वे स्वामित्व तभी अपनाती हैं जब माल बंदरगाह पर उतर जाता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Russian Oil

