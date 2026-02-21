भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?

India and Brazil agree to enhance bilateral trade: भारत-ब्राजील के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग गई है. हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ लंबी बातचीत के बाद ये डील फाइनल हुई है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर, ज़रूरी मिनरल्स और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन में भारत-ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर फोकस रहा. दोनों नेताओं ने एक इनक्लूसिव और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपने विजन को दोहराया.

किन चीजों पर बनी सहमति

विदेश मंत्रालय के मुताबिक डील में जरूरी मिनरल्स, डिजिटल कोऑपरेशन, पारंपरिक ज्ञान को शेयर करना, हेल्थ, MSME, एंटरप्रेन्योरशिप और मास कम्युनिकेशन जैसे एरिया में कुल दस नतीजों को फाइनल किया गया है. दोनों नेताओं ने अगले पांच सालों में बाइलेटरल ट्रेड को 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ाने का वादा किया है. अपने साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लूला की लीडरशिप में भारत-ब्राजील के रिश्ते मजबूत हुए हैं. यह कहते हुए कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मिस्टर मोदी ने आने वाले 5 सालों में बाइलेटरल ट्रेड को 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ले जाने का वादा किया. उन्होंने कहा कि भारत-ब्राजील ट्रेड महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि भरोसे की झलक है.

डिफेंस और रेयर अर्थ मिनरल्स सबसे खास

प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि भारत और ब्राजील, ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में बाइलेटरल सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी जरूरी है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे यह भी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर एग्रीमेंट मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. डिफेंस सेक्टर में सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है. इस विन-विन पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा. जब भारत और ब्राजील मिलकर काम करते हैं, तो ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है.