नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक? श्रीलंका से मालदीव तक फैला था शासन; जानें पूरी कहानी

Chola Dynasty: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर पहुंचे हैं. वह 15 मई 2026 को UAE पहुंचे और इसके बाद वह फिलहाल 15-17 मई 2026 को नीदरलैंड्स की यात्रा पर हैं. इस यात्रा में पीएम ने बताया कि नीदरलैंड्स 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के तांबे के थाल यानी कॉपर प्लेट्स भारत को वापस लौटा रहा है. बता दें कि भारत लंबे समय से इन सांस्कृतिक आकृतियों की वापसी के लिए राजनयिक प्रयास कर रहा था. ऐसे में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए यह पल बेहद यादगार रहा. बता दें कि दक्षिण भारत में चोल वंश का साम्राज्य 9वीं-13वीं शताब्दी तक रहा है. इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है.

चोल वंश का विशाल साम्राज्य

तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में चोल साम्राज्य का पहला जिक्र मिलता है. इस साम्राज्य के प्रमुख राजा राजराज चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम थे. राजराज चोल ने चोल साम्राज्य को एक शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति (Sea Power) और स्थलीय शक्ति (Land Power) के तौर पर स्थापित किया. उन्होंने ही दुनियाभर में प्रसिद्ध तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था. यह UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है. राजराज चोल ने अपने साम्राज्य में मजबूत नेवी का निर्माण भी किया था, जिसने श्रीलंका और मालदीव पर विजय प्राप्त की थी.

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चोल वंश ने रखी डिप्लोमैसी की नींव

राजराज चोल के बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गंगाईकोंड (गंगैकोण्ड) चोलपुरम की स्थापना की. यह आगे चलकर चोल साम्राज्य की नई राजधानी बनी. राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने शासनकाल में गंगा के मैदानों तक विजयी अभियान चलाया. उन्होंने इस दौरान चोलगंगम नाम की एक बड़ी झील का भी निर्माम करवाया. उन्होंने सुमात्रा और मलय पेनिन्सुला तक व्यापारिक और राजनयिक संबंध स्थापित किए. इतना ही नहीं राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने कार्यकाल में सांस्कृतिक योगदान भी काफी दिया. उन्होंने अपने शासन में कला, साहित्य और धर्म को बढ़ावा दिया, खासतौर से शैव परंपरा को काफी बढ़ावा मिला.

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सांस्कृतिक विरासत को हमेशा बचाए रखा

राजेंद्र चोल ने राजराज चोल की ओर से स्थापित की गई शक्तिशाली नौसेना को और भी सशक्त किया और श्रीलंका, मालदीव समेत साउथ ईस्ट एशिया तक चोल साम्राज्य का विस्तार किया. चोलों ने अपनी सैन्य रणनीतियों के जरिए मध्य से दक्षिण भारत तक स्थिरता और एकता स्थापित की. उन्होंने विजय अभियान चलाकर उत्तरी भारत तक चोल साम्राज्य को प्रभावशाली बनाया. बता दें कि चोलों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को हमेशा बचाए रखा. भारत सरकार साल 2014 के बाद से 666 प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस ला चुकी है. इन्हें सालों पहले अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया था.