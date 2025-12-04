Advertisement
India China News: चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में भारत के इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'?

India China News in Hindi: भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा है. वह अब चीन की रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है. उसने लद्दाख में सड़कों और पुलों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि चीन परेशान है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:29 PM IST
India's Strategy against China in Ladakh: चीन ने छलकपट के साथ जिस तरह 1962 में युद्ध छेड़कर अक्साई चिन की जमीन कब्जाई, उसे भारत अब तक भूला नहीं है. वह ऐसा फिर कर सकता है, इसलिए ड्रैगन के नापाक इरादे कुचलने के लिए भारत अब पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है. भारत ने लद्दाख की दुर्गम पर्वतीय सीमाओं पर चीन के मुकाबले अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर लिया है. भारत ने इस इलाके में 11 हजार से लेकर 19 हजार 500 फुट ऊंचाई तक सड़कें बना ली हैं. जिससे भारतीय सेनाओं की इस इलाके में पहुंच और दुश्मन पर जवाबी प्रहार करने की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है. इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करने वाले सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट हिमांक ने आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया. 

सर्दियों में जम जाता है पूरा इलाका

बताते चलें कि लद्दाख के ऊंचे इलाकों में तापमान सर्दियों में तापमान –40°C तक गिर जाता है. ऐसे मौसम में वहां पर इंसान तो क्या मशीनों के लिए एक्टिव रह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. इस कठिन माहौल में BRO ने लद्दाख में 161 लंबी सड़कों और 22 मजबूत पुलों का निर्माण किया है. 

LAC पर भारतीय सेना की पकड़ होगी मजबूत

इन सड़कों और पुलों के बन जाने से भारतीय सेना के लिए अग्रिम चौकियों और संवेदनशील इलाकों तक पहुंच आसान हो गई है. संघर्ष की स्थिति में अब भारतीय सेना वहां पर अपने सैनिक और हथियारों को तेजी से भेज सकती है. इन सड़कों-पुलों ने LAC पर भारतीय सेना की पकड़ को पहले से ज्यादा मजबूत किया है. 

 

घट रही है चीन की रणनीतिक बढ़त

चूंकि चीन इन इलाकों में पहले ही आधारभूत ढांचा मजबूत बना चुका था. ऐसे में अब भारत का पलटवार उसे अखर रहा है. उसे लद्दाख में भारत की ओर से बुनियादी सुविधाओं का विकास करना रास नहीं आ रहा है. इसकी  वजह ये है कि भारत जितनी तेजी से इन इलाकों में इंफ्रास्टक्चर मजबूत कर रहा है, उतनी ही तेजी से चीन की बढ़त भी घटती जा रही है. 

भारत केवल लद्दाख में अपनी रणनीतिक स्थिति ही मजबूत नहीं कर रहा है बल्कि वह स्थानीय लोगों को भी सशक्त बनाने में लगा है. जिससे वे किसी भी विपरीत स्थिति में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें. इसके लिए BRO की ओर से फ्री मेडिकल कैंप, आधुनिक कैफे और पहाड़ों के ऊंचे दर्रों पर ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर्स स्थापित किए गए हैं. 

चीन के दुस्साहस से निपटने की तैयारी

कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बर्फ हटाने की मशीनें खरीदी गई हैं. लेह एयरफील्ड पर रात 2 बजे तक ऑपरेशन जारी रहते हैं, जिससे हवाई संपर्क सुरक्षित रहे. कुल मिलाकर ये सब तैयारियां भविष्य में चीन के किसी दुस्साहस से निपटने का संकेत दे रही हैं. अगर उसने ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. 

