चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क; अब ड्रैगन की उड़ेगी नींद

Where is World Highest Motorable Road: बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस और इंजीनियरिंग कौशल से इतिहास रच दिया है. संगठन ने लद्दाख के मिग ला पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क तैयार कर दी है. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड BRO के ही नाम था. जब उसने उमलिंग ला पास पर 19,024 फीट पर सड़क बनाई थी. .

एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंची सड़क

BRO की प्रोजेक्ट हिमांक टीम ने जब इस सड़क का निर्माण पूरा किया तो चोटी पर तिरंगा भी फहराया गया. यह पल हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था. यह सड़क सिर्फ़ कंक्रीट और डामर की नहीं, बल्कि देशभक्ति और जज़्बे की पहचान है.

दुनिया की सबसे ऊंची यह सड़क माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंची है. नेपाल में बना माउंट एवरेस्ट का साउथ बेस कैंप 17,598 फीट और तिब्बत का नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट पर है. यानी अब भारत के पास दुनिया का सबसे ऊंचा रोड नेटवर्क है.

लद्दाख में पर्यटन को लगेंगे पंख

इस सड़क के बनने से पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी. लद्दाख की खूबसूरत झीलें जैसे क्यून त्सो, चिलिंग त्सो और प्रसिद्ध त्सो मोरिरी झील तक पहुँचना अब पहले से आसान होगा. हनले ऑब्ज़र्वेटरी जैसे आकर्षण भी अधिक लोगों तक सुलभ हो पाएंगे.

BRO की एक और बड़ी उपलब्धि हाल ही में हनले-चुमार रोड का उद्घाटन है. 91 किलोमीटर लंबी इस सड़क ने 14,500 से 17,200 फीट की ऊंचाई को पार करते हुए कई कठिन दर्रों, जिनमें साल्सा ला पास भी शामिल है, को जोड़ दिया.

'भारत के पहले गांवों' तक पहुंचना आसान

ADG PI ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सड़क सेना के लिए सामरिक दृष्टि से तो अहम है ही, साथ ही स्थानीय पर्यटन और सामाजिक-आर्थिक विकास का नया द्वार भी खोलेगी. इस परियोजना से भारत की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी. साथ ही बॉर्डर पर बसे 'भारत के पहले गांवों' (India’s First Villages) तक पहुंच भी बेहतर होगी.

भारतीय सेना के मुताबिक, सड़कों का यह विकास उन दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ देगा, जहां अब तक सुविधाएं पहुंचाना बेहद कठिन था.इस सड़क से पर्यटन बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और जीवन स्तर सुधरेगा.

क्यों है रणनीतिक रूप से अहम?

यह सड़क हनले से फुकचे तक तीसरा महत्वपूर्ण मार्ग (axis) प्रदान करती है. इस सड़क के निर्माण से भारतीय सेना की सीमावर्ती तैनाती और तैयारियों में आसानी होगी. साथ ही सीमा चौकियों तक सामान और सैनिक पहुंचाना भी तेज व सुरक्षित हो जाएगा.

दुनिया को भारत का बड़ा संदेश

BRO की यह उपलब्धि सिर्फ़ एक सड़क नहीं, बल्कि इंडियन इंजीनियरिंग और जज़्बे का स्मारक है. यह विश्व को यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन भूगोल भी भारतीय संकल्प को नहीं रोक सकता. मिग ला पास पर बनी यह सड़क आने वाले समय में सिर्फ़ सीमा सुरक्षा को ही नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान और पर्यटन को भी नई ऊंचाई देगी.

