दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर? ईरानी जंग अब क्या कह रही

Impact of US-Israel vs Iran war on India: कच्चे तेल की बढ़ती क़ीमत का असर भले ही अभी तक भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ा है लेकिन इससे सरकार का हिसाब-किताब गड़बड़ाने वाला है. सरकार पर इसका क्या असर होगा, ये जानने से पहले आपको शेयर बाज़ार पर युद्ध के असर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा विषय है.

शेयर बाजार में आज 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही. सेंसेक्स 2,497 प्वाइंट गिरकर 74,207 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में 776 प्वाइंट की गिरावट आई और ये 23,002 पर बंद हुआ. सोचिए कच्चे तेल की बढ़ती क़ीमत ने सेंसेक्स को एक दिन में ढाई हज़ार प्वाइंट नीचे ला दिया. युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है लेकिन इसकी वजह से भारत में शेयर बाज़ार के निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

सोने-चांदी ने तो गिरने का रिकॉर्ड बना दिया

भारत का रक्षा बजट 8 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. उसका डेढ़ गुना एक दिन में निवेशकों को नुकसान हुआ है. गिरावट सिर्फ़ शेयर बाजार में नहीं आई है बल्कि सोने-चांदी ने तो गिरने का रिकॉर्ड बना दिया. सर्राफा बाज़ार में 10 ग्राम सोने की क़ीमत में क़रीब 7,000 रुपये की कमी आई है और ये 1 लाख 48 हज़ार रुपये पर आ गई है. कल सोने का दाम 1 लाख 55 हज़ार रुपये था.

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सर्राफा बाज़ार में एक किलो चांदी की कीमत 20 हजार रुपए घटकर 2 लाख 30 हज़ार रुपए पर आ गई है. इससे पहले कल चांदी की क़ीमत ढाई लाख रुपए किलो थी. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो सोने-चांदी की कीमत में और भी गिरावट आई है. रात 8 बजे के क़रीब सोना 8,000 रुपये गिरकर 1 लाख 45 हजार के क़रीब था. वहीं चांदी 20 हज़ार रुपये की गिरावट के साथ 2 लाख 28 हज़ार के करीब थी.

दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक जे पी मॉर्गन की रिसर्च में कहा गया था कि- युद्ध और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के समय सोना सवाल नहीं पूछता; वो बस ऊपर उठता है. लेकिन इस युद्ध का आकलन करने में ट्रंप की तरह दुनिया के तमाम विशेषज्ञ भी ग़लत साबित हो गए.

दोगुने से भी ज़्यादा दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा भारत

सोना-चांदी लगातार गिर रहे हैं. ये ख़बर भारत के लोगों के लिए मिली-जुली है. जो लोग वास्तविक ख़रीदार हैं यानी जिन्हें शादी-ब्याह और दूसरे शुभ अवसरों के लिए सोना ख़रीदना है, उनके लिए ये अच्छी ख़बर है. इससे शादी का खर्च कम होगा. महंगी क़ीमत से जो लोग परेशान थे, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी. सोने-चांदी की दुकानों में फिर से रौनक आएगी. लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मक़सद से सोना-चांदी ख़रीदा था, उनके लिए ये बड़ा झटका है. सोने-चांदी को अच्छा निवेश समझने वाले लोगों के लिए दाम में ये उथल-पुथल एक सबक़ की तरह है.

तेल का दाम बढ़ने से शेयर बाज़ार से लेकर सोने-चांदी तक के निवेशकों को ज़बरदस्त नुक़सान हो रहा है. लेकिन इस नुक़सान से भारत सरकार भी नहीं बच पाई है. युद्ध से पहले की तुलना में भारत दोगुने से भी ज़्यादा दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है. जी हां, दोगुने से भी ज़्यादा दाम पर.

तेल का अंतरराष्ट्रीय दाम भले ही 115 डॉलर पर हो लेकिन भारत 146 डॉलर प्रति बैरल की दर से तेल ख़रीद रहा है. जबकि फरवरी में भारत का औसत खरीद मूल्य 69 डॉलर प्रति बैरल था. यानी एक महीने में भारत के लिए तेल 112% महंगा हो गया है.

जहाज और इंश्योरेंस पर बेतहाशा बढ़ा खर्च

अंतरराष्ट्रीय क़ीमत की तुलना में भारत का ख़रीद मूल्य ज़्यादा होने का कारण ये है कि भारत किसी एक देश या एक ही तरह का तेल नहीं खरीदता. भारत कई देशों जैसे इराक, सऊदी अरब, रूस, UAE से अलग-अलग वैरायटी का तेल खरीदता है. इन सभी अलग-अलग तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकाला जाता है, उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं.

ज़्यादा रेट की एक वजह ये भी है कि हाल के दिनों में जहाज और इंश्योरेंस पर भी खर्च बढ़ गया है. सोचिए जिस 150 डॉलर तक कच्चे तेल की क़ीमत पहुंचने की भविष्यवाणी की जा रही थी, भारत उसके करीब पहुंच गया है. हम आपको बता चुके हैं कच्चे तेल के दाम में 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग 1.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होती है.

इस तरह भारत के लिए औसत क़ीमत 77 डॉलर बढ़ चुकी है. यानी आयात बिल लगभग 115 अरब डॉलर बढ़ जाएगा. इसका मतलब ये है कि भारत को 10 लाख 71 हज़ार करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे.ये रकम भारत के मौजूदा वित्त वर्ष के बजट के 20% के बराबर है. सोचिए, बजट के 20% के बराबर की रकम महंगे तेल पर खर्च हो जाएगी. हालांकि ये स्थिति तब होगी जब ये कीमत लगातार बनी रहेगी.

कतर पर हमले से कम हो सकती है गैस सप्लाई

खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के बाद भारत में सप्लाई की परेशानी और बढ़ सकती है. ईरान से बातचीत करके भारत के 3 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सप्लाई लेकर आए हैं. लेकिन इन हमलों से रास्ता खुला रहने पर भी तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी.

बताते चलें कि भारत अपनी ज़रूरत का 50% से ज़्यादा तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगवाता है. वहीं गैस की बात करें तो भारत के लिए क़तर सबसे बड़ा सप्लायर है. 2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन गैस का आयात किया था. इसमें अकेले क़तर का हिस्सा 47% के करीब था. यानी लगभग आधा गैस क़तर से आयात किया गया था.

इस युद्ध में क़तर के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है जिससे भारत को सप्लाई की जाती थी. इसका असर बिजली उत्पादन से लेकर फर्टिलाइज़र, शहरों में गैस की सप्लाई और उद्योगों तक पर पड़ेगा.