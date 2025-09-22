खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में डोभाल, कनाडा की सुरक्षा सलाहकार से क्या कही बात?
Hindi Newsदेश

खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में डोभाल, कनाडा की सुरक्षा सलाहकार से क्या कही बात?

NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नथाली जी. ड्रोइन से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने आतंकवाद निरोध, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और खुफिया आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा की.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:27 AM IST
India-Canada Relations: भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है. इसमें आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और  कनाडाई NSA नथाली जी ड्रोइन ने कई मुद्दों पर चर्चा की. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ भारत के खिलाफ आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों को सौंपने की भारत सरकार की मांगों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं.

 

पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से G-7 समिट में की थी मुलाकात 

बता दें, एनएसए के बीच बातचीत का एजेंडा 19 सितंबर को उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता से अलग थी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार, अपनी समकक्ष नथाली जी . ड्रोइन से मुलाकात की थी. यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का एक हिस्सा थी। यह कनाडा के अल्बर्टा स्थित कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी के बीच हुई चर्चाओं के बाद हुई थी. 

इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक नेतृत्व के उच्चतम स्तरों पर विश्वास के पुनर्निर्माण और सहयोग के विस्तार को स्वीकार किया.  इसमें कहा गया कि वे सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा संपर्क के मौजूदा तंत्र को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए. दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भविष्य में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए मिलकर काम करने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

India-Canada Relations

;