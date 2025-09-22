खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में डोभाल, कनाडा की सुरक्षा सलाहकार से क्या कही बात?

India-Canada Relations: भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है. इसमें आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडाई NSA नथाली जी ड्रोइन ने कई मुद्दों पर चर्चा की. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ भारत के खिलाफ आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों को सौंपने की भारत सरकार की मांगों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं.

NSA Ajit Doval met his counterpart Nathalie G. Drouin, National Security and Intelligence Adviser of Canada on 18 September 2025 in New Delhi. The visit was a part of the regular bilateral security dialogue between the two sides. It was also an opportunity to follow-up on the… pic.twitter.com/mt36HcqN8W Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 20, 2025

पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से G-7 समिट में की थी मुलाकात

बता दें, एनएसए के बीच बातचीत का एजेंडा 19 सितंबर को उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता से अलग थी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार, अपनी समकक्ष नथाली जी . ड्रोइन से मुलाकात की थी. यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का एक हिस्सा थी। यह कनाडा के अल्बर्टा स्थित कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी के बीच हुई चर्चाओं के बाद हुई थी.

इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक नेतृत्व के उच्चतम स्तरों पर विश्वास के पुनर्निर्माण और सहयोग के विस्तार को स्वीकार किया. इसमें कहा गया कि वे सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा संपर्क के मौजूदा तंत्र को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए. दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भविष्य में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए मिलकर काम करने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए है.