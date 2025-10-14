Advertisement
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार

विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच द्विपक्षीय बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद जारी एक संयुक्त बयान जारी हुआ.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:30 AM IST
S Jai Shankar Anita Anand meeting: विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच द्विपक्षीय बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद जारी एक संयुक्त बयान जारी हुआ. इस मुलाकात के दौरान भारत और कनाडा ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में रणनीतिक साझेदारी को फिर से मजबूत करने के मकसद से द्विपक्षीय संबंधों के लिए नया रोडमैप लॉन्च किया. ये मीटिंग कनाडा में जी 7 समिट के मौके पर हुई बैठकी के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन पर आधारित है. 

मुलाकात में क्या निकला?

बयान में कहा गया है संबंधों की मजबूती के लिए दोनों पक्षों ने कई कदम उठाए हैं. जिनमें 28 अगस्त 2025 को उच्चायुक्तों की बहाली की संयुक्त घोषणा, 18 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत-कनाडा सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक और सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन सहयोग पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर की चर्चा जारी रखने का समझौता हुआ है.

मुलाकात में कहा गया, 'भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों ने संबंधों को गति देने के लिए जो प्राथमिकताएं निर्धारित की थीं, उन्हें ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपसी सम्मान बढ़ाने, कानून के शासन तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत-कनाडा संबंधों के लिए अब एक नए रोडमैप पर आम सहमति बनाई गई है.'

नए रोडमैप में क्या है?

नए रोडमैप के तहत, भारत और कनाडा व्यापार और निवेश संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. शुरुआती कदमों में मंत्रिस्तरीय चर्चा और कनाडा-भारत सीईओ फोरम की बहाली शामिल होगी, जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कृषि-खाद्य और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

2026 की शुरुआत में एक वरिष्ठ व्यापार मिशन के भारत आने की उम्मीद है. भारत और कनाडा के व्यापार को द्विपक्षीय आर्थिक विकास और लचीलेपन की आधारशिला मानते हुए आगे चलकर सेवाओं और निवेश बढ़ाने पर जोर देंगे. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार सहयोग की शुरुआती पहले की जाएगी. इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर शीघ्र ही मंत्रिस्तरीय चर्चा शुरू होगी.

