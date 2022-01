देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस, PM मोदी समेत प्रमुख नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस (India Celebrates 73rd Republic Day) धूमधाम से मना रहा है. देश की आन बान और शान से जुड़े पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. PM मोदी ने ट्वीट कर 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है. PM मोदी ने ट्वीटकर लिखा- आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद!

गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा,सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन करता हूं. आइए आज हम सभी स्वाधीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लें.

Greetings and warm wishes to the citizens of India on the occasion of 73rd RepublicDay.

This is an occasion to celebrate our democracy and cherish the ideas and values enshrined in our Constitution.

Praying for the continued progress and prosperity of our country.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 26, 2022