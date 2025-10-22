DNA: पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग'; जिन्नालैंड के साथ 'ड्रैगन' की भी फूली सांसें, क्या है PM मोदी का प्लान

DNA on India US Trade Deal News: भारत दुनिया की दो महाशक्तियों यानी रूस और अमेरिका के साथ अगले कुछ दिनों में 2 बड़ी डील करने जा रहा है. रूस के साथ जहां भारत अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक और समझौता करने जा रहा है, वहीं अमेरिका के साथ भी भारत व्यापार समझौता करने वाला है. ख़बर ये है कि अमेरिका ने भारत पर जो 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, उसे कम करने के लिए भी वो, तैयार हो गया है. ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर बात कैसे बनी. भारत ने ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए कैसे राजी किया. इस पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले रूस के साथ भारत की नई डिफेंस डील का विश्लेषण करेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र ने किया कमाल का काम

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा. इसी सुदर्शन चक्र कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम . जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से भारत की हवाई सीमा को अभेद्य बना दिया था, पाकिस्तानी हमलों को नाकाम बना दिया था. जिसको नष्ट करने का झूठा दावा भी पाकिस्तान ने किया था.

इस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5-6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया था. इसने जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उसकी वजह से भारतीय वायु सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर कहा. S-400 ने भारत के सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान की मिसाइलों से सुरक्षित बनाया.

रूस से भारत खरीदेगा अहम मिसाइलें

अब इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस के साथ भारत एक और समझौता करने जा रहा है. इस समझौते के तहत रूस से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये की मिसाइल ख़रीदेगा. रूस के साथ इस सौदे को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल सकती है.

यहां आपको ये बता दें कि रूस के साथ भारत ने सबसे पहले 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने का समझौता किया था. उस समय लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये में S-400 की 5 स्क्वॉड्रन ख़रीदने की डील हुई थी. इसमें से 3 स्क्वॉड्रन भारत को मिल चुकी है जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर है. लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बाक़ी 2 स्क्वॉड्रन की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है.

दुनिया का सबसे अडवांस एयर डिफेंस सिस्टम

सूत्रों के मुताबिक़ रूस ने बाक़ी 2 स्क्वॉड्रन की डिलीवरी अगले साल फरवरी और सितंबर में करने का वादा किया है. जब भारत ने रूस से S-400 ख़रीदने का समझौता किया था, उस समय अमेरिका ने भारत को ये समझौता नहीं करने की चेतावनी भी दी थी लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की. अब आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी ख़ूबियों के बारे में भी बता दें.

रूस की अल्माज़-अंतेय कंपनी द्वारा विकसित S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है. ये तेज रफ़्तार के साथ दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल पर सटीक निशाना साधता है.

10 मिनट में हो सकता है तैनात

इसकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बनाता है. इसकी स्पीड 4800 मीटर प्रति सेकेंड है यानी एक सेकेंड में करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है

यह 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और 600 किलोमीटर के दायरे में टारगेट का पता लगा सकता है, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के एयरस्पेस को कवर करने में सक्षम है. इसे 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है.

3 और स्कवाड्रन खरीद सकता है भारत

खबर ये भी है कि दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे में S-400 की 3 और स्क्वॉड्रन खरीदने की योजना बनाई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा क्षमता को बहुत बड़ी ताक़त मिलेगी.