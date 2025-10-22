Advertisement
trendingNow12971792
Hindi Newsदेश

DNA: पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग'; जिन्नालैंड के साथ 'ड्रैगन' की भी फूली सांसें, क्या है PM मोदी का प्लान

DNA on India Russia News: श्रीमदभागवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि दुष्टों के साथ प्यार-प्रीत नहीं बल्कि उसी भाषा में बात करनी चाहिए, जिसे वे समझते हैं. अब भारत ने भी इस नियम को आत्मसात कर लिया है. दुष्ट पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वह खतरनाक शॉपिंग करने जा रहा है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग'; जिन्नालैंड के साथ 'ड्रैगन' की भी फूली सांसें, क्या है PM मोदी का प्लान

DNA on India US Trade Deal News: भारत दुनिया की दो महाशक्तियों यानी रूस और अमेरिका के साथ अगले कुछ दिनों में 2 बड़ी डील करने जा रहा है. रूस के साथ जहां भारत अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक और समझौता करने जा रहा है, वहीं अमेरिका के साथ भी भारत व्यापार समझौता करने वाला है. ख़बर ये है कि अमेरिका ने भारत पर जो 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, उसे कम करने के लिए भी वो, तैयार हो गया है. ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर बात कैसे बनी. भारत ने ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए कैसे राजी किया. इस पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले रूस के साथ भारत की नई डिफेंस डील का विश्लेषण करेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र ने किया कमाल का काम

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा. इसी सुदर्शन चक्र कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है  S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम . जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से भारत की हवाई सीमा को अभेद्य बना दिया था, पाकिस्तानी हमलों को नाकाम बना दिया था. जिसको नष्ट करने का झूठा दावा भी पाकिस्तान ने किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5-6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया था. इसने जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उसकी वजह से भारतीय वायु सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर कहा. S-400 ने भारत के सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान की मिसाइलों से सुरक्षित बनाया.

रूस से भारत खरीदेगा अहम मिसाइलें

अब इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस के साथ भारत एक और समझौता करने जा रहा है. इस समझौते के तहत रूस से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये की मिसाइल ख़रीदेगा. रूस के साथ इस सौदे को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल सकती है.

यहां आपको ये बता दें कि रूस के साथ भारत ने सबसे पहले 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने का समझौता किया था. उस समय लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये में S-400 की 5 स्क्वॉड्रन ख़रीदने की डील हुई थी. इसमें से 3 स्क्वॉड्रन भारत को मिल चुकी है जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर है. लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बाक़ी 2 स्क्वॉड्रन की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है. 

दुनिया का सबसे अडवांस एयर डिफेंस सिस्टम

सूत्रों के मुताबिक़ रूस ने बाक़ी 2 स्क्वॉड्रन की डिलीवरी अगले साल फरवरी और सितंबर में करने का वादा किया है. जब भारत ने रूस से S-400 ख़रीदने का समझौता किया था, उस समय अमेरिका ने भारत को ये समझौता नहीं करने की चेतावनी भी दी थी लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की. अब आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी ख़ूबियों के बारे में भी बता दें. 

रूस की अल्माज़-अंतेय कंपनी द्वारा विकसित S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है. ये तेज रफ़्तार के साथ दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल पर सटीक निशाना साधता है.

10 मिनट में हो सकता है तैनात

इसकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बनाता है. इसकी स्पीड 4800 मीटर प्रति सेकेंड है यानी एक सेकेंड में करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है

यह 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और 600 किलोमीटर के दायरे में टारगेट का पता लगा सकता है, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के एयरस्पेस को कवर करने में सक्षम है. इसे 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है.

3 और स्कवाड्रन खरीद सकता है भारत

खबर ये भी है कि दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे में S-400 की 3 और स्क्वॉड्रन खरीदने की योजना बनाई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा क्षमता को बहुत बड़ी ताक़त मिलेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड