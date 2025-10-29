गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर जंग नहीं, अब जज्बात होंगे शेयर? जानें ऐसा क्या हुआ?

India China agree to continue active communication: गलवान घाटी की वो खूनी रात भूल कौन सकता है? 2020 में जब 20 जवान शहीद हुए थे, इसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में बर्फ जम गई थी, लेकिन अब 5 साल बाद एक अच्छी खबर सामने आई है. भारत-चीन ने बॉर्डर पर सक्रिय संवाद शुरू कर दिया. जाने पूरी बात.
India-China agree over border control: भारत और चीन ने पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण को लेकर गहन बातचीत की है. दोनों सेनाओं ने 'सक्रिय संवाद' पर जोर दिया और सैन्य-कूटनीतिक चैनलों से बातचीत जारी रखने का फैसला किया है. गलवान झड़प के बाद रिश्ते करीब पांच साल बाद अब रिश्तें सुधर रहे हैं. चीनी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन ने अपने मौजूदा सीमा विवाद पर बातचीत की है. एक प्रेस वार्ता में चीनी पक्ष ने कहा कि दोनों सेनाओं ने सीमा के पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में "सक्रिय और गहन संवाद" किया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, चीनी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा, 'दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संवाद और संवाद जारी रखने पर सहमत हुए'. इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन ये कदम तनाव कम करने की दिशा में बड़ा है.
गलवान के बाद पहली बड़ी कोशिश
आप सभी को याद ही होगा कि 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत-चीन रिश्ते काफी खराब हो गए थे. पांच साल से तनाव चल रहा था. लेकिन अब दोनों देश अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं. इस साल वित्त वर्ष 2025 में भारत का चीन को निर्यात 22% बढ़ा है. ये दिखाता है कि व्यापार भी मजबूत हो रहा है.
उड़ानें शुरू, मोदी-शी की मुलाकात
इस हफ्ते की शुरुआत में सीधी फ्लाइट्स फिर चालू हो गईं. इंडिगो की पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू गई. चीनी दूतावास ने इसे राजनयिक जीत बताया. इसके अलावा, पीएम मोदी ने सालों बाद चीन की यात्रा की. तियानजिन में 2025 एससीओ समिट में वो शी जिनपिंग से मिले. शी ने कहा, "ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए." मोदी ने भी रिश्तों को मानवता के लिए जरूरी बताया.
बहुत बड़ी है ये खबर
दोनों देशों के बीच जिस तरह संवाद बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में सीमा पर तनाव कम हो सकता है. लद्दाख जैसे इलाकों में सेनाएं जो अभी भी आमने-सामने हैं, बातचीत से डिसएंगेजमेंट हो सकता है. दोनों देशों के बीच व्यापार, उड़ानें और मीटिंग्स से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. आने वाले दिनों में और अपडेट्स की उम्मीद है.
