/भारत की चीन को दो टूक : LAC पर शांति के बिना बातचीत बेफिजूल, ड्रैगन को भारी पड़ेगी हर गुस्ताखी

विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत-चीन सीमा विवाद पर अपना रुख एक बार फिर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की स्थिति का सीधा असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा. भारत ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों पर हमने चीनी पक्ष के साथ बातचीत में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं और इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है.
विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान 6 अगस्त 2026 को आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र (WMCC) की 36वीं बैठक के बाद आया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, हाल में संपन्न हुई WMCC की इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच काफी बेबाक और स्पष्ट माहौल में बातचीत हुई. बैठक के दौरान LAC के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई.
भारतीय पक्ष ने चीनी प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात दोहराते हुए कहा, 'हम चीन के साथ चर्चा में हमेशा इस बात पर जोर देते आए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे हमारे लिए अत्यंत गंभीर हैं, इन इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. सीमा के हालात ही हमारे बड़े द्विपक्षीय संबंधों की दिशा और दशा तय करेंगे.'
बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि LAC पर किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्रों का इस्तेमाल जारी रहेगा. इसके लिए दोनों देशों के बीच WMCC की बैठकों, लोकल कमांडर-स्तरीय मुलाकातों और अन्य स्थापित तंत्रों के जरिए संवाद बनाए रखा जाएगा, ताकि लंबित मुद्दों का जल्द समाधान निकाला जा सके.
अरुणाचल प्रदेश पर चीन की प्रतिक्रिया से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'अरुणाचल भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है और यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वतः स्पष्ट है. साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि कोई भी चीज इस निर्विवाद सच्चाई को बदल नहीं सकती.'
दरअसल, चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार 'नाम बदलने की राजनीति' करता रहा है. वह अरुणाचल को "जांगनान" (दक्षिणी तिब्बत) कहकर वहां के गांवों, नदियों और चोटियों के चीनी नाम जारी करता रहता है, लेकिन हाल ही में भारत सरकार (गृह मंत्रालय और सर्वे ऑफ इंडिया) ने इसका कड़ा जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश की 27 महत्वपूर्ण सीमाओं, दर्रों (Passes), गांवों और स्मारकों को 'ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप' में शामिल कराया है.
भारत के इस कदम पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे गैरकानूनी और अमान्य करार दिया. चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया कि भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है, वह वास्तव में चीन का हिस्सा है, जिसे वे जांगनान (दक्षिणी तिब्बत) कहते हैं. बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि भारत का 'चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को बदलने का प्रयास गैर-कानूनी और अमान्य है और इससे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि जंगनान चीन का हिस्सा है.'
सीमा पर तनाव की एक और वजह ये है कि चीन लगातार LAC के अपनी तरफ सड़कें, पुल, रनवे और सैन्य शिविर बना रहा है. वह व्यवस्थित तरीके से तिब्बत की बौद्ध पहचान को मिटा रहा है. वह तिब्बत में ऐसे बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है, जिनका इस्तेमाल सैन्य और असैन्य दोनों रूपों में किया जा सकता है. चीन ने पिछले कुछ वर्षों में LAC के नजदीक भी भारी मात्रा में सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है, जिनसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ सकती हैं.