शहीद कर्नल संतोष बाबू की 9 साल की बेटी ने पिता को दी श्रद्धांजलि, फोटो देख भावुक हुए लोग

हैदराबाद: लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन (India-China Border Dispute) के सैनिकों में हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल बी. संतोष बाबू की बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो को देखकर लोगों का दिल भर आया है. फोटो को लाइक, शेयर और इमोशनल कमेंट्स का सिलसिला जारी है. तस्वीर में शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू की 9 साल की बेटी अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़ी है. इसे देखकर लोग नम आंखों से शहीद कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- कर्नल संतोष बाबू की बेटी. मेरी आंखों में आंसू हैं और मैं निशब्द हूं. जय हिंद. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- बाबा मैं तेरी बिटिया., टुकड़ा हूं तेरे दिल का, बदला मैं लूंगी तेरा, ये वादा रहा मेरा. ऐसे ही तमाम ट्विटर यूजर्स ने कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से श्रद्धाजंलि दी है.

Whilst 43 Chinese soldiers have been neutralized, We have lost our 20 bravehearts.

Even though numbers shows the dominance but martyrdom of 20 heroes cannot be unseen.

Here's the picture of Abhigna daughter of Colonel Santosh Babu..

Sir you are a hero #indiachinastandoff pic.twitter.com/sijQHHCq59

