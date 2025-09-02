Kapisa ka Yoddha: चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा

Kapisa ka Yoddha: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ टैरिफ वार के बीच 7 सालों के बाद पीएम मोदी ने चीन की यात्रा की और वहां एससीओ समिट में हिस्सा लेने के दौरान चीन के साथ एक बार फिर से व्यापार और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर जुड़ाव की स्थिति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. भारत और चीन का संबंध केवल व्यापार, धर्म और संस्कृति तक सीमित नहीं रहा बल्कि इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच ऐसा इतिहास भी छिपा है जो आपसी जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है. ऐसी ही एक विस्मयकारी कथा पांचवीं सदी की है जब तांग राजवंश के दौर में चीन में एक भारतीय योद्धा ने अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ी थी.

यह योद्धा था लुओ हाओ-ह्सिन, जो कपिसा (वर्तमान में अफगानिस्तान जो कभी भारतीय सीमा क्षेत्र में था) से आया था. इस योद्धा ने अपनी वीरता, साहस, रणनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता के बल पर चीन की सेना में अपनी जगह बनाई. अपनी बहादुरी और स्वामिभक्ति से उसने धीरे-धीरे उसने सम्राट का भरोसा जीत लिया और एक विदेशी धरती पर मुख्य सेनापति के रूप में अपनी पहचान बना ली. लुओ हाओ-ह्सिन केवल एक सैनिक नहीं थे बल्कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों का एक जीता-जागता उदाहरण थे. उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि हजारों साल पहले भी सभ्यताओं के बीच सहयोग आदान-प्रदान और पारस्परिक सम्मान संभव था.

जब अपने कठिन दौर में फंस गया था चीन का तांग राजवंश

तांग राजवंश (618–907 ई.) को चीन के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है. यही वो काल था जब चीन में कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी लेकिन चीन के इस सुनहरे काल का उत्तरार्ध संकटों से घिरा हुआ था. इस समय चीन का साम्राज्य राजनीतिक उथल-पुथल, विद्रोहों, सीमावर्ती आक्रमणों और आर्थिक पतन से जूझ रहा था. राजधानी चांगआन (आज का शीआन) में असुरक्षा की भावना गहराने लगी थी. विदेशी व्यापारियों और प्रवासियों को देश से निकाला जा रहा था और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई थी.

भारतीय योद्धा ने बनाई चीनी ऑर्मी में जगह

ऐसे तनाव के दौरान एक भारतीय ने चीन में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरे चीनी साम्राज्य के सबसे कठिन समय में उसकी रक्षा में निर्णायक भूमिका भी निभाई. यह कोई और नहीं ये तत्कालीन भारतीय योद्धा लुओ हाओ-ह्सिन थे. ह्सिन कपिसा नाम की जगह से चीन गए थे जो मौजूदा समय अफगानिस्तान-भारत सीमा क्षेत्र के पास स्थित है और तब ये भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था. विदेशी होने के बावजूद लुओ हाओ-ह्सिन ने अपनी सैन्य योग्यता, रणनीतिक चातुर्य और अडिग निष्ठा से तांग दरबार का विश्वास जीता. उसने न केवल सीमाओं पर चीनी सेना का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण अभियानों में विजय दिलाकर सम्राट का सबसे विश्वसनीय कमांडर बन गया.

कपिसा के योद्धा का मामूली सैनिक से सेनापति तक का सफर

लुओ हाओ-ह्सिन चीन की सेना में एक छोटे सैन्य अधिकारी के रूप में शामिल हुए. उनकी पहचान विदेशी थी. कपिसा से आए एक बाहरी व्यक्ति होने की वजह से शुरुआती दौर में उन्हें संदेह, भेदभाव और सियासी अविश्वास का सामना करना पड़ा. इन सब के बावजूद लुओ ने हार नहीं मानी. उनकी बहादुरी, रणनीतिक कौशल और लड़ाई के मैदान में अद्वितीय नेतृत्व ने धीरे-धीरे उनकी पहचान को बदल दिया. अब वो सिर्फ एक विदेशी ही नहीं रहे बल्कि वो एक सक्षम सेनानी और दूरदर्शी रणनीतिकार के अलावा कठिन युद्धों के नेतृत्वकर्ता बन चुके थे. सम्राट ते-त्सुंग (780–805 ई.) के शासनकाल में उनका कद इतना बढ़ चुका था कि उन्हें एक विशेष पद "प्रेरित रणनीति की सेना के सेनापति" पर नियुक्त किया गया. यह कोई साधारण पद नहीं था. यह उस व्यक्ति को दिया जाता था जो सम्राट के सबसे करीबी सलाहकारों और प्रमुख सेनानायकों में शामिल हो.

युद्ध के मैदान से बौद्ध धर्म तक छाए लुओ हाओ-ह्सिन

लुओ हाओ-ह्सिन को अक्सर एक वीर सेनापति के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनका योगदान केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं था. वे धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद के एक सशक्त संवाहक भी थे. एक ऐसा पहलू जो उन्हें चीन के इतिहास में अद्वितीय बनाता है.साल 793 ईस्वी में लुओ ने सम्राट से एक गंभीर लेकिन भावनात्मक अपील की. उन्होंने सम्राट से अनुरोध किया कि उनके चचेरे भाई, कपिसा के एक बौद्ध भिक्षु हुई की सहायता की जाए, जो बौद्ध धर्म के गहन ज्ञान को चीन तक पहुंचाना चाहते थे. सम्राट ने लुओ की इस अपील को मान्यता दी, और इसके साथ ही एक विशाल बौद्ध अनुवाद परियोजना की शुरुआत हुई.

