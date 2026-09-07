/LAC पर बात, क्या खत्म होगा तनाव? अरुणाचल पर पहली बार आमने-सामने बैठे भारत-चीन, किन मुद्दों पर चला मंथन

India-China: अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से जुड़े मुद्दों को लेकर भारत और चीन के बीच रविवार को अहम बैठक हुई. यह पहली बार है, जब दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश के वाचा-दमाई सीमा पर बने मीटिंग रूम में कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई. सेना के पूर्वी सेक्टर में इस स्तर की यह पहली बैठक है.
यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई है, जब इलाके में भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर कई मुद्दे अब भी बने हुए हैं. इस बैठक में मुद्दों को सुलझाने की दिशा में बातचीत की गई. भारत की तरफ से बातचीत की कमान तीसरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के हाथों में है. चीनी फौजियों के इस इलाके में रुख को देखते हुए भारतीय सेना ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. भारत ने साफ कहा है कि वह सुरक्षा और ऑपरेशनल हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा. अलग-अलग धारणाएं कई बार सीमा पर गश्त, सैनिकों की गतिविधियों और इलाके में मौजूदगी को लेकर विवाद पैदा करती हैं.
अरुणाचल प्रदेश में कोर कमांडर स्तर की सीधी बातचीत शुरू होना इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह इलाका भारत-चीन सीमा विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्सों में शामिल है. रविवार की मीटिंग से दोनों पक्षों के बीच जमीनी स्तर पर बातचीत का एक नया मिलिट्री मीडियम खुला है. इसके जरिए स्थानीय स्तर के विवादों और एलएसी पर बनी अलग-अलग धारणाओं से पैदा होने वाली समस्याओं को बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
दरअसल, अब तक भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की सैन्य बैठकें लद्दाख सेक्टर के चुशुल-मोल्डो बॉर्डर मीटिंग रूम में होती रही हैं. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. इस झड़प में भारत और चीन दोनों ही पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे. इसके बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और माउंटेन वॉर के लिए तैयारियों को और भी मजबूत किया. यह चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने की कोशिश का कड़ा जवाब था. अब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा के बाद दोनों पक्षों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई कदमों का ऐलान किया था. लिहाजा, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की बैठक होना अहम है. इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष पूर्वी सेक्टर की समस्याओं को सैन्य स्तर की सीधी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.
कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने तीसरी कोर मुख्यालय का दौरा किया था. रंगापाहर स्थित तीसरी कोर पहुंचने पर उन्होंने इलाके में सेना की तैयारियों, ऑपरेशनल स्थिति और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जाना. सेना की थर्ड कोर अरुणाचल प्रदेश में LAC के संवेदनशील हिस्सों की निगरानी और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है. इलाके की ज्योग्राफी और चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए यहां सैनिकों की तैयारी बेहद अहम मानी जाती है. 2020 के गलवान संकट के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती और ऑपरेशनल स्ट्रैटजी में बड़े स्तर पर बदलाव किया था.
जब चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को आगे बढ़ाकर एलएसी की मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की तो भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और तैनाती को मजबूत किया. माउंटेन वॉर की जरूरतों को देखते हुए भारत ने अपनी स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारियों को फिर से बैलेंस भी किया था. इसका मकसद ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से सैनिकों की तैनाती, बेहतर वॉर स्ट्रैटजी और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना था.