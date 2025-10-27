पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स

India-China Direct Flight Services Restart: भारत और चीन के बीच अब वापस से डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है. साल 2020 के बाद पहली बार इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता-ग्वांगझू के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट रात 10 बजे रवाना हुई.
India-China Flight Services: भारत और चीन के बीच तनाव के कारण दोनों देशों ने सालों से एक दूसरे के लिए हवाई सेवा ठप कर दी थी. अब पूरे 5 साल बाद रविवार 26 अक्टूबर 2025 को दोनों देशों ने आपस में सीधी हवाई सेवा को बहाल किया. बता दें कि साल 2020 के बाद पहली बार इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता-ग्वांगझू के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट रात 10 बजे रवाना हुई. अब इस फ्लाइट के नियमित संचालित होने की खबर है.
इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि अब यह फ्लाइट रोजाना ऑपरेशन पर रहेगी. फ्लाइट को रवाना करने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( NSCBIA)पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक चीनी यात्री ने दीपक प्रज्वलित किया. यह नई मित्रता और सहयोग का प्रतीक माना गया. इस दौरान कार्यक्रम में NSCBI एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), एयरपोर्ट डायरेक्टर पी आर बौरिया और इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी मौजूद थे.
चीन के डिप्टी कॉन्सल जनरल किन योंग ने फ्लाइट की बहाली को लेकर रविवार 26 अक्टूबर 2025 को कहा,' आज भारत और चीन के संबंधों के लिए बहुत अहम दिन है. 5 सालों के निलंबन के बाद यह द्विपक्षीय संबंधों में बड़ा सुधार है. हम लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहे थे और यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए काफी अहम है.' उन्होंने फ्लाइट शुरू होने के इस निर्णय को पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का पहला नतीजा बताया.
किन योंग ने कहा', चीनी पक्ष की ओर से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहद जरूरी हैं और बीते सालों में हमारे नेताओं ने आम सहमति दिखाई है. आज सीधी फ्लाइट का बहाल होना 2 नेताओं के बीच हुए समझौते का पहला नतीजा है.' बता दें कि भारत-चीन के बीच वापस शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट सामान्य होते रिश्तों की ओर साफ इशारा कर रहा है. साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य झड़प के बाद भारत- चीन के संबंध कड़वे हो गए थे. इस साल अगस्त 2025 में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने पहली बार उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी.
