लद्दाख हिंसा के बाद से हमारे कितने जवान लापता हैं? MEA ने दिया जवाब

नई दिल्ली: भारत-चीन (India-China Border Dispute) के बीच सीमा पर तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन अपने दूतावासों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में हैं और बातचीत के माध्यम से सभी मतभेदों को हल करने पर काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं मंत्रालय ने साफ किया कि लद्दाख में हिंसा के बाद से कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं है.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'हम भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारी संपर्क में हैं और हम बातचीत के माध्यम से टकराव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.'

गलवान घाटी पर भारत-चीन के टकराव पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 'जब हम सीमा क्षेत्रों पर शांति और शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के लिए आश्वस्त हैं. जैसा कि कल (बुधवार) को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था. हम भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं.'

While we remain convinced of the need for maintenance of peace & tranquillity on border areas & resolution of differences through dialogue, at the same time as PM said yesterday, we are strongly committed to ensuring India's sovereignty & territorial integrity: MEA Spokesperson pic.twitter.com/yhkeCrkZ2O

