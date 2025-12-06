Advertisement
trendingNow13031162
Hindi Newsदेश

'ड्रैगन' के फर्जी दावों पर 'शहबाज' की हां! पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’

China Arunachal Pradesh Claim: चीन के हाल के ही बयान और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के चलते भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान का यह कदम उसके पिछले रुख को बार बार दिखाता है, जिसमें उसने चीन के सीमा दावे का खुलकर समर्थन किया था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ड्रैगन' के फर्जी दावों पर 'शहबाज' की हां! पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’

China Arunachal Pradesh Claim: पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के साथ मिलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर सवाल उठाए हैं. उसने कहा कि वह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है. भारत के लिए यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रेदश को अपना हिस्सा बता रहा है. भारत ने इसे सख्ती से खारिज किया है और साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.

पाकिस्तान ने फिर चीन का साथ दिया
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को को बयान जारी कर कहा कि वह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े सभी मुद्दों पर उसका साथ देता है. यह बयान चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए हालिया दावे के जवाब में आया है. यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर इस तरह का रुख अपनाया है, मई 2025 में भी पाकिस्तान ने चीनी दावे का समर्थन किया था.

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
भारत ने हमेशा कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है. हाल ही में चीन द्वारा शंघाई एयरपोर्ट पर एक अरुणाचल की महिला को रोकने के मामले में भारत ने कड़ा विरोध किया था और कहा था कि कोई भी देश उसके नागरिकों पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है. भारतीय विदेश मंत्रालय पहले भी साफ कर चुका है कि चीन के दावे, नक्शों में बदलाव और गांवों के नए नामकरण जैसे प्रयास तथ्य नहीं बदल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को जागनान नाम देकर अपने क्षेत्र के रूप में दिखाता रहा है. वह आधिकारिक बयानों, नक्शों और गांवों के नाम बदलकर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करता है. विशेषज्ञों की मानें तो पाकिस्तान का यह समर्थन किसी कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक सुविधा पर टिका हुआ है. पाकिस्तान खुद कई सीमा विवादों, आंतरिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहा है, फिर भी वह भारत के मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहता है.

यह भी पढ़ें: दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस, मोदी-ट्रंप के रिश्तों पर उठाए सवाल

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

China Arunachal Pradesh Claim

Trending news

हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?