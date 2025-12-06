'ड्रैगन' के फर्जी दावों पर 'शहबाज' की हां! पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’

China Arunachal Pradesh Claim: चीन के हाल के ही बयान और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के चलते भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान का यह कदम उसके पिछले रुख को बार बार दिखाता है, जिसमें उसने चीन के सीमा दावे का खुलकर समर्थन किया था.
China Arunachal Pradesh Claim: पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के साथ मिलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर सवाल उठाए हैं. उसने कहा कि वह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है. भारत के लिए यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रेदश को अपना हिस्सा बता रहा है. भारत ने इसे सख्ती से खारिज किया है और साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.
पाकिस्तान ने फिर चीन का साथ दिया
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को को बयान जारी कर कहा कि वह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े सभी मुद्दों पर उसका साथ देता है. यह बयान चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए हालिया दावे के जवाब में आया है. यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर इस तरह का रुख अपनाया है, मई 2025 में भी पाकिस्तान ने चीनी दावे का समर्थन किया था.
भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
भारत ने हमेशा कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है. हाल ही में चीन द्वारा शंघाई एयरपोर्ट पर एक अरुणाचल की महिला को रोकने के मामले में भारत ने कड़ा विरोध किया था और कहा था कि कोई भी देश उसके नागरिकों पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है. भारतीय विदेश मंत्रालय पहले भी साफ कर चुका है कि चीन के दावे, नक्शों में बदलाव और गांवों के नए नामकरण जैसे प्रयास तथ्य नहीं बदल सकते हैं.
बता दें कि चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को जागनान नाम देकर अपने क्षेत्र के रूप में दिखाता रहा है. वह आधिकारिक बयानों, नक्शों और गांवों के नाम बदलकर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करता है. विशेषज्ञों की मानें तो पाकिस्तान का यह समर्थन किसी कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक सुविधा पर टिका हुआ है. पाकिस्तान खुद कई सीमा विवादों, आंतरिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहा है, फिर भी वह भारत के मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहता है.
