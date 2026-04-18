भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट: SCO वार्ता से बढ़ी नजदीकियां, क्या शी जिनपिंग आएंगे भारत?

India-China Talks 2026: भारत और चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत पहली द्विपक्षीय वार्ता की, जो लद्दाख गतिरोध सुलझने के बाद रिश्तों में सुधार का संकेत है. दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.
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India-China SCO Talks: भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. हाल ही में दोनों देशों ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत 16-17 अप्रैल को अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब 2024 में पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के समाधान के बाद दोनों देशों के संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.
बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय तक तनाव का कारण बना रहा. हालांकि, 2024 में इस गतिरोध के सुलझने के बाद दोनों देशों ने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. SCO के तहत यह पहली द्विपक्षीय बैठक इसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है.
भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने SCO नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने और संगठन की भविष्य की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि SCO से जुड़े मुद्दों पर आपसी संवाद और सहयोग को आगे भी जारी रखा जाएगा और इसे और मजबूत बनाया जाएगा. इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज से मुलाकात की. बैठक में सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक समीक्षा की गई.
भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों का असर बहुपक्षीय मंचों पर भी साफ दिख रहा है. 2024 में सीमा विवाद सुलझने के बाद दोनों देश BRICS और SCO जैसे संगठनों में मिलकर काम कर रहे हैं. पिछले वर्ष पीएम मोदी एससीओ (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे, जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत था. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां आने वाले महीनों में और तेज हो सकती हैं. चीन ने भारत की मौजूदा BRICS अध्यक्षता का समर्थन किया है.
इसी कड़ी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) के 14-15 मई को भारत आने की संभावना है, जहां वे BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के भी सितंबर में भारत दौरे की उम्मीद जताई जा रही है, जब वे BRICS शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं. यदि यह दौरा होता है, तो यह दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी कूटनीतिक घटना साबित हो सकती है.
भारत SCO को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के रूप में देखता है और इसकी सदस्यता को विशेष महत्व देता है. भारत का मानना है कि इस संगठन का मूल उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद से प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है. हालांकि, भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के किसी भी प्रयास में सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए. यह सिद्धांत SCO चार्टर का भी अहम हिस्सा है.
इस मुद्दे पर भारत का रुख पहले भी साफ रहा है. तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई भी कनेक्टिविटी परियोजना जो संप्रभुता की अनदेखी करती है, वह अंततः अपना विश्वास और प्रासंगिकता खो देती है.
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भारत और चीन के बीच यह नई कूटनीतिक सक्रियता संकेत देती है कि दोनों देश अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग के नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन संवाद और सहयोग की यह प्रक्रिया भविष्य में स्थिर संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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