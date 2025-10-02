पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट

MEA: भारत और चीन के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. इस बीच, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के आकिर तक सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
India-China Direct Flight: भारत और चीन के बीच रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. इस बीच, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधे यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं. यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष इस साल की शुरुआत से ही सीधे हवाई सेवा शुरू करने और हवाई सेवा समझौते को अपडेट करने पर तकनीकी स्तर पर बातचीत कर रहे हैं.
पिछले महीने, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में अपनी बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वार्ता, विश्वास-निर्माण उपायों और क्षेत्रीय जुड़ाव को प्राथमिकता देने के दोनों देशों के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर विचार किया था.
बैठक का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा भारत-चीन संबंधों में हाल की प्रगति को आगे बढ़ाना था. दोनों देशों ने 3,500 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त के नियमों पर सहमति बनाई, जिससे चार साल पुराना सीमा विवाद कम हुआ. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेताओं ने पिछले साल हुए समझौते और सरहद पर अमन बनाए रखने की सराहना की. उन्होंने आपसी सहमति से सीमा मुद्दे का उचित समाधान निकालने और दोनों देशों के लोगों के लॉन्ग टर्म हितों को ध्यान में रखने की प्रतिबद्धता जताई. दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में लिए गए अमह फैसलों का समर्थन करने पर भी सहमति जताई.
सितंबर में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया और सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता की. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि स्थिर भारत-चीन संबंध दोनों देशों के हित में है और विकासशील देश इसे चाहते हैं. इससे पहले, लंबे वक्त से स्थगित कैलाश-मानसरोवर यात्रा को 2025 की गर्मियों के लिए बहाल कर दिया गया था.
दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दी गई थीं. इसके कारण मुसाफिरों को भारत और चीन के बीच जाने के लिए हांगकांग, बैंकॉक या सिंगापुर के रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी. अब इन रुट्स के फिर से शुरू होने से एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है.
