अमेरिका से टैरिफ पर बढ़ी तनातनी, क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला

अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें भी आने लगी हैं. तो क्या भारत-चीन फिर से एक साथ कूटनीति शुरू होगी? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन अगले महीने से सीधी उड़ानें भरने की तैयारी कर रहे हैं. आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बीते 5 सालों से हवाई संपर्क बंद पड़ा था. ये फैसला दोनों देशों के बीच एक बार फिर से कूटनीति शुरू होने के संकेत देता है.

अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सियासी संबंधों को रीसेट करने में बड़ी मदद कर सकता है. साल 2020 में आई कोविड महामारी के बाद से दोनों देशों के बीच हवाई उड़ाने निलंबित हैं. इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय एयरलाइंस को कम समय के नोटिस पर चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

SCO बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान

रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा शायद शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी. आपको बता दें कि इस महीने (अगस्त) के अंत में चीन में आयोजित होने वाला है. कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं, जिसके कारण लोग हॉन्गकॉन्ग या सिंगापुर के माध्यम से अप्रत्यक्ष मार्गों का उपयोग कर रहे थे.

डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ विवाद भी बड़ी वजह!

इसके अलावा इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत का रूस से तेल खरीदे जाने का हवाला दिया गया है. ट्रंप के इसी फैसले की वजह से संभावित रूप से भारत को रूस और चीन के करीब ला दिया है. पिछले सप्ताह चीन ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का समर्थन किया था. चीन ने कहा था, 'भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इसकी विदेश नीति विकल्पों को अन्य देशों द्वारा हेरफेर नहीं किया जा सकता, चाहे उनके भारत के साथ अपने संबंध कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों.'

चीनी दूतावास ने शेयर की सांकेतिक फोटो

भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें दिखायी दे रहा है कि एक हाथी, जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और एक बेसबॉल बैट है जो अमेरिकी टैरिफ प्रतिनिधित्व करता है. विशेष रूप से, यह भी तब हो रहा है जब एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली से वाशिंगटन के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की है जिसमें कई वजहें बताईं गईं हैं.

एयर इंडिया ने बताई वजह

एयर इंडिया ने जोर देकर कहा कि यह फैसला एयरलाइन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. एयरलाइन ने यह भी कहा कि यह निर्णय 26 बोइंग 787-8 विमानों के रेट्रोफिटिंग के कारण विमान की नियोजित कमी से भी जुड़ा है.एयर इंडिया ने आगे कहा, 'निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के बेड़े में नियोजित कमी के कारण है, क्योंकि एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों के रेट्रोफिटिंग की शुरुआत की थी.'

