जल्द शुरु होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा? भारत-चीन ने की बातचीत, LAC समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

India China talks: भारत-चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता हुई. मंगलवार 25 मार्च 2025 को हुई इस वार्ता में दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( LAC) पर मौजूदा स्थिति और कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत कई मामलों पर चर्चा की. बैठक में जल्द से जल्द वापस कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरु करने को लेकर चर्चा की गई. बता दें कि साल 2020 में भीरत-चीन की सीमा पर बढ़े विवाद के कारण यह यात्रा रोक दी गई थी. वहीं अब इस चर्चा का मुख्य केंद्र कैलाश मानसरोवर रहा.

इन मुद्दों पर हुई बातचीत

बता दें कि भारत-चीन के बीच परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र ( WMCC) की 33वीं बैठक हुई. यह बैठक बीजिंग में हुई. इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ( पूर्वी एशिया) गौरांगलाल दास ने किया. वहीं चीन से इसका प्रतिनिधित्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हांग लियांग ने किया.

The 33rd meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination (WMCC) on #China-India Border Affairs was held in Beijing today.

Both sides, adopting a positive, constructive, and forward-looking approach, conducted a comprehensive and in-depth exchange of views on… pic.twitter.com/KmYE45BLab

— Xu Feihong (@China_Amb_India) March 25, 2025