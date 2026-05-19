पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! गृह मंत्रालय ने बदले सदियों पुराने नियम, 15 दिनों के भीतर करना होगा ये काम

Citizenship Amendment Rules 2026: केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पासपोर्ट रखने वाले आवेदकों के लिए नया नियम लागू किया है. भारतीय नागरिकता मिलने के 15 दिनों के भीतर विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं क्या-क्या बदला...
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Indian Citizenship New Rules: केंद्र सरकार ने भारत की नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा जारी नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पासपोर्ट रखने वाले आवेदकों को भारतीय नागरिकता मिलने के 15 दिनों के भीतर अपना विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है.
गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 के तहत ‘नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026’ जारी किए हैं. इसके तहत 2009 के नागरिकता नियमों की अनुसूची IC में नया पैराग्राफ (iiiA) जोड़ा गया है. नए प्रावधान के अनुसार, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को यह बताना होगा कि उनके पास Pakistan, Bangladesh या Afghanistan का वैध या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट है या नहीं. अगर आवेदक के पास इनमें से किसी भी देश का पासपोर्ट है, तो उसे उसकी पूरी जानकारी देनी होगी. इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, जारी करने की जगह और एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल शामिल होंगी.
नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद आवेदक को 15 दिनों के भीतर अपना विदेशी पासपोर्ट जमा कराना होगा. इसके लिए संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को लिखित सहमति भी देनी होगी. सरकार के मुताबिक यह नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माना जाएगा. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक स्पष्टीकरण बताया है, जिसका मकसद वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को मजबूत करना है.
इसी महीने सरकार ने नागरिकता नियमों में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए हैं. इनमें सबसे अहम है इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी e-OCI कार्ड की शुरुआत. अब OCI से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी. सरकार का दावा है कि इससे प्रवासी भारतीयों को कागजी झंझट से राहत मिलेगी और पेपरलेस पहचान की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
सरकार ने नाबालिगों के दोहरे पासपोर्ट से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए हैं. अब ऐसे मामलों में अधिक निगरानी और विस्तृत सत्यापन किया जाएगा. इसका उद्देश्य नागरिकता और पहचान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना बताया जा रहा है.
नए नियमों के तहत अब आवेदकों को बायोमेट्रिक डेटा साझा करने के लिए भी सहमति देनी होगी. इससे उन्हें फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकेगा. भविष्य में ऑटोमैटिक एनरोलमेंट जैसी सुविधाएं भी इसी आधार पर दी जाएंगी. सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से नागरिकता प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनेगी.
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विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. खासतौर पर पड़ोसी देशों से आने वाले आवेदनों की जांच में अब अधिक सतर्कता बरती जाएगी.
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