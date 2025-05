पाकिस्तान पर सरकार का एक और एक्शन, 23 जून तक के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस

Indian Air Space: भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के सभी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 जून तक बंद रखने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध पाकिस्तानी एयरलाइंस और सैन्य उड़ानों पर लागू है. भारत ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी शुक्रवार को भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 जून तक बंद कर दिया.पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के खिलाफ यह कदम उठाया था.

यह फैसला ऐसे में लिया गया जब भारतीय एयरलाइन इंडिगो का विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था तो तूफान में फंस गया था. मुश्किल हालात से बचने के लिए पायलट ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी थी. हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया. 220 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा विमान ओलों की चपेट में आ गया और सिस्ट में बड़ी मुश्किलें भी पैदा हो हुईं. हालांकि पायलट ने सूझबूझ से विमान को सभी यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग करवाई, फिर भी विमान का 'नोज़ रेडोम' क्षतिग्रस्त हो गया.

India extends NOTAM for Pakistan flights for one month; to be in effect till 23rd June, 2025.

Indian airspace is not approved for ACFTs registered in Pakistan and ACFTs operated/owned or leased by Pakistani airlines/operators, including military flights: Ministry of Civil… pic.twitter.com/b0pF3W5P7S

