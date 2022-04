Pakistani Boat Caught: भारतीय सीमा में पकड़ी गई PAK बोट 'अल हज', 9 गिरफ्तार; जानिए पूरा मामला

India Coast Guard Apprehended Pakistani Crew: गुजरात एटीएस (Gujarat ATS) के साथ एक संयुक्त अभियान में, इंडिया कोस्ट गार्ड (ICG) ने 9 क्रू मेंबर्स के साथ एक पाकिस्तानी बोट 'अल हज' को अरब सागर की भारतीय सीमा में लगभग 280 करोड़ रुपये की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा. आगे की जांच के लिए पाकिस्तानी बोट को जखाऊ (Jakhau) ले जाया जा रहा है.

इंडिया कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी बोट 'अल हज' पर 9 क्रू मेंबर सवार थे. बोट बीती रात भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर गई. खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात एटीएस और इंडिया कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची. उन्हें देखकर पाकिस्तानी बोट पर सवार क्रू मेंबर हेरोइन के पैकेट्स को पानी में फेंककर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके.

Pakistani boat ‘Al Haj’ with 9 Pakistani crew members entered Indian waters late last night. With advanced intelligence, a coast guard boat with 2 Gujarat ATS operatives intercepted the boat attempting to return to Pakistan throwing away narcotics packets in water: ICG Officials

उन्होंने आगे कहा कि हेरोइन के पैकेट बरामद कर लिए गए हैं. पाकिस्तानी बोट तेज स्पीड से चलने में सक्षम थी, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स ने बचकर निकलने की कोशिश की तो रोकने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड की तरफ से फायरिंग की गई और उन्हें पकड़ लिया गया.

One crew suffered an injury and the other two minor bruises. The boat being heavier, ICGS Ankit in the vicinity was diverted for towing assistance. It is expected to reach Jakhau port by 3 PM today: ICG officials

