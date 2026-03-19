पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया में होने लगा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराने लगा है. इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया कि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो.
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MEA On West Asia Situation: पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. वैश्विक स्तर पर इस युद्ध से कच्चे तेल के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर गल्फ देशों में अपने समकक्षों से लगातार संपर्क में है. इसी संबंध में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित किया.
इस ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि कल (18 मार्च) हमारे प्रधानमंत्री ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंताएं साझा कीं. वहीं, इस दौरान ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में तेल-गैस ठिकानों को निशाना बनाने के मुद्दे पर भारत ने कहा कि इससे पूरी दुनिया में चिंता के हालात उतपन्न हो रहे हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया कि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो. हमने इस पूरे क्षेत्र (गल्फ) में नागरिक बुनियादी ढांचे, जिसमें ऊर्जा का बुनियादी ढांचा भी शामिल है, को निशाना न बनाने की भी अपील की है. हमारा मानना है कि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से की प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है.
वहीं, ओमान की खाड़ी औ अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदी के बारे में रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया कि हमारे नौसेना के जवान वहां पर 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत पिछले कई सालों से मौजूद हैं. वे वहां पर एक खास मकसद से हैं, जिसमें समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना और उस इलाके में मौजूद भारतीय जहाज़ों और दूसरे जहाज़ों को मदद पहुंचाने का काम शामिल है.
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया कि यह न सिर्फ हमाले के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल भरा दौर रहा है. हमारे नेता अपने समकक्षों के समपर्क में हैं. कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी कोशिशों की वजह से हम अपने दो LPG जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकाल पाए. हम इस मामले में कई संबंधित पक्षों के संपर्क में बने हुए हैं, ताकि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को पूरा कर सकें और साथ ही, GCC देशों में बड़ी संख्या में मौजूद अपने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की भलाई और सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें.
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