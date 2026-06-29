'ये गैर-जिम्मेदाराना रवैया...', अफगानिस्तान पर पाक हमले की भारत ने की कड़ी निंदा; मुनीर के मुल्क को खूब सुनाया

Pakistan Airstrikes on Afganistan: पाकिस्तान ने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात के करीब 12.30 बजे अफगानिस्तान के तीन प्रांतों पर हवाई हमला किया. पाक की ओर से दावा किया गया कि इसमें आतंकी संगठन तहरीक-ए- तालिबान और जमात-उल-अहरार के ठिकानों को निशाना बनाया गया. इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है. पाकिस्तान के इस एक्शन की भारत ने कड़ी निंदा की है.
विदेश मंत्रालय की ओर से इस घटना पर एक बयान जारी किया गया. पाकिस्तान की ओर से किए गए इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्र पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है. इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिकों की मौत हुई है.'
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह खुली आक्रामक कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए सीधा खतरा है. भारत की ओर से इस कार्रवाई को गैर-जिम्मेदाराना रवैया करार दिया गया. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए और उससे ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार हिंसक कार्रवाई कर रहा है. पाकिस्तान की यह एक निरर्थक कोशिश है.
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत, अपने प्रियजनों को खोने वाले अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है. अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराता है.
पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. पाकिस्तान हमेशा से दावा करता आया है कि उसके निशाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ कुछ अन्य आतंकी संगठन उसके निशाने पर हैं.
पाकिस्तान की ओर से हमेशा से अफगानिस्तान की तालिबाव सरकार पर सीमा पार से आतंकी हमले करने और उसकी साजिस के आरोप लगाए जाते रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान के आरोपों को अफगानिस्तान की ओर से हमेशा खारिज किया गया है.
गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान ने आरोप लगाए कि पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई. इस हमले में कई अफगानी नागरिक मारे गए. इस हमले पर जवाबी अभियान शुरू करते हुए अफगान तालिबान बलों ने बड़े पैमाने पर हमले किए.
बता दें कि डूरंड रेखा के पास पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया. हालांकि, बाद में पाकिस्तान ने भी बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले किए.