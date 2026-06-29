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'ये गैर-जिम्मेदाराना रवैया...', अफगानिस्तान पर पाक हमले की भारत ने की कड़ी निंदा; मुनीर के मुल्क को खूब सुनाया

भारत ने पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर की गई एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की यह खुली आक्रामक कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए सीधा खतरा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:25 PM IST
'ये गैर-जिम्मेदाराना रवैया...', अफगानिस्तान पर पाक हमले की भारत ने की कड़ी निंदा; मुनीर के मुल्क को खूब सुनाया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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