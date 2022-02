कोरोना: जनवरी की तुलना में काफी कम हुए केस, 24 घंटे में 27 हजार नए मामले

नई दिल्लीः देश में कोरोना की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है. पिछले महीने तक जहां लाखों की संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे थे. अब यह तादाद घटकर 30 हजार से भी नीचे पहुंच गई है. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए केस मिले, हैं. वहीं, 82,817 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं.

इस दौरान 347 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है. इससे पहले 31 जनवरी को 22,775 मामले सामने आए थे. वहीं, 20 जनवरी को 3.47 लाख नए केस मिले थे. ऐसे में जनवरी की तुलना में फरवरी में कोरोना नए मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है.

India reports 27,409 fresh COVID cases, 82,817 recoveries, and 347 deaths in the last 24 hours

Active case: 4,23,127

Daily positivity rate: 2.23%

Total recoveries: 4,17,60,458

Total vaccination: 173.42 crore doses pic.twitter.com/AozwABoBC5

— ANI (@ANI) February 15, 2022