24 घंटे में 2.09 लाख आए नए केस, 3 दिनों में 30 हजार के करीब मामलों में आई कमी

नई दिल्ली: India Coronavirus Updates: कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज हो रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,09,918 मामले दर्ज होने के साथ 959 मरीजों की जान गई है. लगातार कोरोना के मामलों में कमी दर्ज हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को 2.09 लाख केस दर्ज हुए वहीं इससे पहले रविवार को 2,34,281 नए मामले सामने आए थे. तो शनिवार को कोरोना के 235532 नए मामले आए थे. हालांकि, मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है. भारत में लगातार तीसरे दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है. देश में रविवार को 893 और शनिवार को 871 मरीजों की कोरोना से जान गई थी.

देश में इतना पहुंचा पॉजिटिविटी रेट

नए आंकड़ों के साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,31,268 तक पहुंच गई है. यानी 4.43 प्रतिशत तक सक्रिय संख्या पहुंच गई है. वहीं रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 15.77 प्रतिशत दर्ज हुआ है. बता दें कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है. यहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं.

India reports 2,09,918 new #COVID19 cases, 959 deaths and 2,62,628 recoveries in the last 24 hours

Active case: 18,31,268 (4.43%)

Daily positivity rate: 15.77%

Total Vaccination : 1,66,03,96,227 pic.twitter.com/ZTN2OJXQbE

