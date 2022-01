Corona Update: देशभर में 24 घंटे में 2.68 लाख लोग हुए संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुआ 16.66 प्रतिशत

नई दिल्ली: India Covid-19 Updates: भारत में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है. प्रत्येक दिन मामले बढ़ रहे हैं. हालांकि, जिस तेजी से कोरोना के नए मामले दर्ज हो रहे हैं वहीं मरीज इस जानलेवा बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं. साथ कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा. पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 2,68,833 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं वहीं 1,22,684 रिकवरी हुई है.

जिस तेजी से मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं उसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है. पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.66 प्रतिशत हो गया है. इसको मिलाकर पॉजिटिविटी रेट 94.83 प्रतिशत पहुंच गया है. बता दें कि रोज देश में पॉजिटिविटी रेट 16.66 प्रतिशत दर्ज हो रहा है. इसके साथ ही हफ्ते में 12. 84 प्रतिशत दर्ज हो रहा है. अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,49,47,390 पहुंच गई है.

India reports 2,68,833 fresh COVID cases (4,631 more than yesterday) and 1,22,684 recoveries in the last 24 hours

Active case: 14,17,820

Daily positivity rate: 16.66%

Confirmed cases of Omicron: 6,041 pic.twitter.com/V8Qlx83eis

