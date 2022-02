Winter Olympics 2022: गलवान के गुनहगार को मशाल थमाने से बिगड़ा भारत का मूड, चीन के खिलाफ लिया फैसला

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनातनी के बावजूद भारत ने संबंध सुधारने के लिए बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 (Winter Olympics 2022) के अपने राजनयिक को भेजने का ऐलान किया था. लेकिन चीन (China) की एक उकसावेपूर्ण कार्रवाई ने अब भारत का मूड बिगाड़ दिया है. भारत ने चीन के खिलाफ पलटवार करते हुए ऐसा कदम उठाया है, जिससे उसकी दुनिया में भद्द पिटनी तय है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा, 'चीन (China) ने विंटर ओलंपिक (Winter Olympics 2022) का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है. यह दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है. चीन के इस कदम पर भारत अपना विरोध जताता है. विंटर ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में बीजिंग में भारतीय दूतावास के अधिकारी शामिल नहीं होंगे.'

DD Sports channel will not telecast live the Opening and Closing ceremonies of the Winter Olympics being held in Beijing: CEO Prasar Bharati, Shashi Shekhar Vempati pic.twitter.com/JTXHYyR7nB

— ANI (@ANI) February 3, 2022