/कतर के पूर्व अमीर को भारत की श्रद्धांजलि, सरकार ने 13 जुलाई को घोषित किया राष्ट्रीय शोक; सम्मान में आधा झुका रहेगा तिरंगा

Qatar Former Amir Death: कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत ने 13 जुलाई 2026 को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. यह फैसला कतर के पूर्व अमीर के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए लिया गया है. उनका रविवार ( 12 जुलाई 2026) को निधन हो गया.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शोक दिवस के दिन देशभर में तिरंगा आधा झुका रहेगा. यह आदेश सभी गवर्मेंट बिल्डिंग्स और अन्य जगहों पर लागू होगा, जहां तिरंगा नियमित रूप से फहराया जाता है.
भारत सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा.
India declares one-day national mourning on demise of His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar
Press Release
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 12, 2026
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के नेतृत्व और जनता के प्रति संवेदना जाहिर करने के लिए कतर की यात्रा कर वहां भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारत का यह फैसला दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और कतर के विकास और द्विपक्षीय संबंधों में दिवंगत अमीर के योगदान के प्रति भारत के सम्मान को दर्शाता है.
पीएम मोदी ने भी शेख हमद के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया. उन्होंने साल 2024 में कतर यात्रा के दौरान उनसे हुई मुलाकात को भी याद किया. पीएम ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' कतर राज्य के पिता अमीर, महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर हमें गहरा दुख है. वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया. हम उन्हें एक सच्चे मित्र के रूप में भी याद करते हैं, जिनसे मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था.'
نشعر بحزن عميق لوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
لقد كان قائداً صاحب رؤية، قاد قطر إلى مستويات عظيمة من التطور والازدهار. ونتذكره أيضاً كصديق حقيقي تشرفت بلقائه خلال زيارتي الأخيرة لقطر في فبراير 2024.
أقدم خالص التعازي لأمير قطر، صاحب السمو…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026
पीएम ने आगे कहा,' मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी और शाही परिवार तथा कतर की जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.'
बता दें कि हमाद बिन खलीफा अल थानी कतर के शाही परिवार के सदस्य और राजनेता थे. उन्होंने साल 1995-2013 तक कतर के अमीर के रूप में काम किया. वह अपने पिता खलीफा बिन हमाद अल थानी की जगह पर सत्ता में आए थे. अपने शासनकाल के दौरान हमाद बिन खलीफा अल थानी ने आर्थिक विकास, डिप्लोमैसी और इन्वेस्टमेंट के जरिए कतर को एक प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया. हमाद ने कतर के नेचुरल गैस इंडस्ट्री के विस्तार की देखरेख की, जिससे देश दुनियाभर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के सबसे बड़े एक्सपोटर्स में से एक बना. उनकी सरकार ने कतर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए. उन्होंने कतर फाउंडेशन जैसे संगठनों और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया.