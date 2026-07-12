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कतर के पूर्व अमीर को भारत की श्रद्धांजलि, सरकार ने 13 जुलाई को घोषित किया राष्ट्रीय शोक; सम्मान में आधा झुका रहेगा तिरंगा

National Mourning On Qatar Former Amir Death: भारत ने 13 जुलाई 2026 को कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. पूर्व अमीर के सम्मान में देशभर में कल तिरंगा आधा झुका रहेगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:27 PM IST
कतर के पूर्व अमीर को भारत की श्रद्धांजलि, सरकार ने 13 जुलाई को घोषित किया राष्ट्रीय शोक; सम्मान में आधा झुका रहेगा तिरंगा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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