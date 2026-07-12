/कतर के पूर्व अमीर को भारत की श्रद्धांजलि, सरकार ने 13 जुलाई को घोषित किया राष्ट्रीय शोक; सम्मान में आधा झुका रहेगा तिरंगा

बता दें कि हमाद बिन खलीफा अल थानी कतर के शाही परिवार के सदस्य और राजनेता थे. उन्होंने साल 1995-2013 तक कतर के अमीर के रूप में काम किया. वह अपने पिता खलीफा बिन हमाद अल थानी की जगह पर सत्ता में आए थे. अपने शासनकाल के दौरान हमाद बिन खलीफा अल थानी ने आर्थिक विकास, डिप्लोमैसी और इन्वेस्टमेंट के जरिए कतर को एक प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया. हमाद ने कतर के नेचुरल गैस इंडस्ट्री के विस्तार की देखरेख की, जिससे देश दुनियाभर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के सबसे बड़े एक्सपोटर्स में से एक बना. उनकी सरकार ने कतर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए. उन्होंने कतर फाउंडेशन जैसे संगठनों और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया.