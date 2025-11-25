Advertisement
आखिर बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के इलाके में जारी कर दिया NOTAM

भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर 6 से 8 दिसंबर तक 14000 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाई जोन (NOTAM) जारी किया है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की संभावना है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:40 PM IST
Bay Of Bengal NOTAM: भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर 6 से 8 दिसंबर तक 14000 किलोमीटर के क्षेत्र में नो फ्लाई जोन (NOTAM) जारी किया है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की संभावना है. बता दें, NOTAM (Notice to Airmen) एक आधिकारिक चेतावनी है जो पायलटों, एयरलाइनों और हवाई यातायात नियंत्रकों को दी जाती है, ताकि उड़ानों की सुरक्षा और योजना प्रभावित होने से बच सके. इन नोटिस के जरिए अस्थायी बदलाव, रनवे बंद होने, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध या किसी अन्य खतरनाक परिस्थिति के बारे में पायलटों को उड़ान से पहले जानकारी मिलती है. सुरक्षा के लिहाज से NOTAM पायलटों और एयरलाइनों को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करता है जिससे वे मार्ग, समय-सारिणी या ऊंचाई में आवश्यक समायोजन कर सकें.

अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित परीक्षण

बता दें इससे पहले सितंबर में भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था. यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में विशेष रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया था. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इसे सफल बताया. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस परीक्षण का वीडियो भी साझा किया था. विशेष रूप से रेल आधारित लॉन्चर क्षमता केवल कुछ ही देशों के पास है और इस परीक्षण से भारत की मिसाइल रणनीतिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है.

बता दें, भारत ने इस महीने की शुरुआत और दिसंबर में पूर्वोत्तर में व्यापक भारतीय वायु सेना अभ्यास के लिए भी NOTAM जारी किया था. यह क्षेत्र चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं के पास स्थित है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, NOTAM कई तिथियों के लिए जारी किए गए हैं. पहला सेट 6 और 20 नवंबर को सक्रिय था, जबकि दूसरा सेट 4 से 18 दिसंबर तक रहेगा.

