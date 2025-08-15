आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, भारतीय ने लगाया सबसे गहरा गोता

Deep Ocean Mission: हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेश स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए. भारतीय जांबाज की यह उड़ान स्पेस की की तरफ थी लेकिन अब एक और जांबाज ने समुद्र की गहराई में जाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है. जी हां भारतीय अक्वानॉट ने 5002 मीटर की गहराई का गोतो लगाकर सभी को हैरान कर दिया है.

भारत को यह कामयाबी अपने 'डीप ओशन मिशन' के दौरान मिली है. इस मिशन के दौरान पहली बार एक भारतीय एक्वानॉट (पानी के नीचे जाने वाला प्रशिक्षित विशेषज्ञ) ने 5002 मीटर गहराई तक गोता लगाया है. यह भारत का अब तक का सबसे गहरा मानव गोता है. यह उपलब्धि भारत और फ्रांस के संयुक्त अभियान में मिली. इस मिशन के तहत दो भारतीय अक्वानॉट जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने 5 और 6 अगस्त को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्रांस के सबमर्सिबल ‘नॉटिल’ से गहरे गोते लगाए.

इस मिशन का मकसद 'मैन और अनमैन्ड (बिना इंसान वाले) सबमर्सिबल तकनीक' को आगे बढ़ाना है. इसके अलावा डीप-सी माइनिंग (गहरे समुद्र से खनिज निकालने) की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भारत के 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन व कॉन्टिनेंटल शेल्फ' में मौजूद संसाधनों की तलाश करना है.

5 अगस्त राजू रमेश (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक) ने 4025 मीटर की गहराई तक गोता लगाया. 6 अगस्त रिटायर्ड नेवी कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया.

डबल कॉन्क्वेस्ट

भारतीय एक्वानॉट ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की है जब 'ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला' ने स्पेस में भारत का परचम लहराया. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के लिए 'डबल कॉन्क्वेस्ट' यानी दोहरी जीत कहा है. एक अंतरिक्ष में और दूसरी गहरे समुद्र में.

क्या है डीप ओशियन मिशन का मकसद?

मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी एम रविचंद्रन के मुताबिक इस मिशन का एक टार्गेट ऐसा भारतीय पनडुब्बी यान बनाना है जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक जा सके. इसके लिए ‘मत्य्स 6000’ नाम का स्वदेशी डीप-सी व्हीकल तैयार किया जा रहा है. इसके साथ पहली भारतीय टीम दिसंबर 2027 में गोता लगाएगी.