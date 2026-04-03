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डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, दुनिया के सबसे बड़े आयातक से हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश

DRDO: डिफेंस सेक्टर में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है. अब देश की एक ऐसी कहानी आपको बताते हैं, जिसे जानने के बाद आपको गर्व होगा. ये कहानी है, दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक से ग्लोबल सप्लायर यानी निर्यातक बनने की.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:46 AM IST
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Indian weapons (File)
Indian weapons (File)

आपके साथ डिफेंस सेक्टर में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उभरे भारत की एक ऐसी जोरदार खबर बताते हैं, जिसे जानने के बाद आपको गर्व होगा. भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों यानी इम्पोर्टर्स में से एक था. लेकिन आज की तारीख में करीब-करीब आधी दुनिया भारत में बने यानी मेड इन इंडिया हथियारों का प्रयोग कर रही है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेरिका और इजरायल जैसे देश भी भारत से रक्षा उपकरण और हथियार खरीद रहे हैं. हथियारों के क्षेत्र में भारत का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आज आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

भारत के हथियारों का आज दुनिया में इतना बोलबाला है कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात पिछले साल की तुलना में 63 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है.

  • पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 24 हजार करोड़ के हथियार निर्यात किए थे.

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  • इस वित्त वर्ष में भारत ने 38 हजार करोड़ से ज्यादा के हथियार निर्यात किए हैं.

  • यानी पिछले साल से करीब 14,802 करोड़ रुपये ज्यादा निर्यात हुआ है.

निर्यात में यह बड़ी छलांग भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर दुनिया का बढ़ता भरोसा दिखाती है. इस भरोसे के दम पर भारत ने अगला लक्ष्य क्या तय किया है.

2014 में भारत ने 1000 करोड़ के हथियार निर्यात किए

2021-22 में ये आंकड़ा 13 हजार करोड़ पहुंचा.
2022-23 में हथियार का निर्यात बढ़कर 16 हजार हुआ.
2023-24 में भारत ने 21 हजार करोड़ के हथियार निर्यात किए.
2024-25 में ये आंकड़ा 24 हजार करोड़ रुपये पहुंचा.
लेकिन 2025-26 में ये आंकड़ा 38 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है.

  1. अमेरिकी बंदूक में भारतीय गोली

  2. भारत निर्मित बुलेटप्रूफ जैकेट

  3. अमेरिकी हेलीकॉप्टर में भारतीय पार्ट्स

ये आंकड़े किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन यहां चौंकाने वाली बात ये है कि अमेरिका और इजरायल जैसे देश, जो खुद हथियार निर्यात के मामले में सबसे ऊपर हैं, वो भी अब भारत पर निर्भर हैं. आज की तारीख में अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों की मारक क्षमता मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वजह से बढ़ी हैं. आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार विक्रेता, भारत में बने कौन कौन से हथियार मंगाते है.

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अमेरिका बड़ा खरीदार

भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले मुख्य रक्षा आइटम्स एयरो कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स यानी विमानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं.
अमेरिका Apache अटैक हेलीकॉप्टर के ढांचे से जुड़े उपकरण भी भारत से ही खरीदता है.
अमेरिकी सेना के जवानों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स  भारत से निर्यात किए जाते हैं.
अमेरिका मिसाइलों के लिए सब-सिस्टम यानी दिशा तय करने वाले यंत्र भी भारत से निर्यात किए जाते हैं.

इजरायल भी भारत के हथियारों का प्रमुख खरीदार है. इजरायल के हर्मेज 900 ड्रोन भारत में बनते हैं. इजरायल एंटी-ड्रोन तकनीक भी भारत से खरीदता है. इजरायल रॉकेट को ईंधन देने वाली मोटर और इंजन भी भारत से लेता है.

इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया है. वियतनाम,UAE, सऊदी अरब, ब्राजील और अर्जेंटीना ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है. आर्मेनिया ने भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम का सौदा किया है. फिलीपींस, मिस्र और यूएई इसके संभावित खरीददार माने जा रहे हैं. भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट का निर्यात किया है. 

इसी तरह स्वदेशी एयर-टू-एयर 'अस्त्र'मिसाइल और एंटी-टैंक 'नाग' मिसाइल के लिए अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बातचीत चल रही है.

भारत तीन तरफ से दुश्मन से घिरा है. ऐसे में मातृभूमि की रक्षा के लिए जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को सशक्त करने की जरूरत है. भारत यूं तो आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है. लेकिन बीते एक दशक में भारत ने हथियारों पर आत्मनिर्भता बढ़ाई है. और अगर भारत का हथियार निर्यात इसी गति से बढ़ता रहा, तो जल्द ही भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक होगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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